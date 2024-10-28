Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня від Укргідрометцентру

Туманна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 29 жовтня, відзначатиметься сильним туманом в низці областей. Синоптики попереджають про обмежену видимість та перший рівень небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у понеділок, 28 жовтня.

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Попередження про туман. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні погодні явища 29 жовтня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вночі та вранці 29 жовтня в західних, східних областях та Приазов'ї очікується сильний туман. Видимість обмежена до 200-500 метрів.

Рівень небезпечності перший (жовтий).

Погодна карта на 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

По всій території України завтра очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний (в західних областях південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі +2...+7 °C, у південній частині +6...+11 °C.

Вдень +9...+14 °C, на Закарпатті, Одещині та в Криму — до +18 °C.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 29 жовтня очікується дощова погода у західних областях. Температура повітря коливатиметься у межах +10...+16 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що цьогорічна зима в Україні буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.