Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман завтра arrow

В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман завтра

28 жовтня 2024 14:51
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня від Укргідрометцентру
Туманна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 29 жовтня, відзначатиметься сильним туманом в низці областей. Синоптики попереджають про обмежену видимість та перший рівень небезпеки. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у понеділок, 28 жовтня. 

Читайте також:
Попередженні про туман
Попередження про туман. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні погодні явища 29 жовтня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вночі та вранці 29 жовтня в західних, східних областях та Приазов'ї очікується сильний туман. Видимість обмежена до 200-500 метрів. 

Рівень небезпечності перший (жовтий).

Погодна карта
Погодна карта на 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

По всій території України завтра очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний (в західних областях південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі +2...+7 °C, у південній частині +6...+11 °C.

Вдень +9...+14 °C, на Закарпатті, Одещині та в Криму — до +18 °C.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 29 жовтня очікується дощова погода у західних областях. Температура повітря коливатиметься у межах +10...+16 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що цьогорічна зима в Україні буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні синоптик туман

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:53 В НАТО підтвердили прибуття солдатів КНДР на Курщину

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

14:51 В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман завтра

14:29 Ставлення одеситів до Степана Бандери змінюється — дослідження

14:23 Виплати бійцям у листопаді — хто отримає додатково 30 тис. грн

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:22 У Києві підпалили два відділення "Укрпошти" — що кажуть в поліції

14:21 Львівщину скує ожеледиця — синоптики вказують на небезпеку

14:21 На Курахівському напрямку ЗСУ розбили колону техніки РФ — відео

13:59 В Одесі продають будинок з власним футбольним полем — фото

13:53 Синоптики попереджають про різке погіршення погоди на Київщині

14:53 В НАТО підтвердили прибуття солдатів КНДР на Курщину

14:51 В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман завтра

14:29 Ставлення одеситів до Степана Бандери змінюється — дослідження

14:23 Виплати бійцям у листопаді — хто отримає додатково 30 тис. грн

14:22 У Києві підпалили два відділення "Укрпошти" — що кажуть в поліції

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:21 Львівщину скує ожеледиця — синоптики вказують на небезпеку

14:21 На Курахівському напрямку ЗСУ розбили колону техніки РФ — відео

13:59 В Одесі продають будинок з власним футбольним полем — фото

13:53 Синоптики попереджають про різке погіршення погоди на Київщині

13:49 Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці