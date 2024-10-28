Прогноз погоди в Україні у понеділок, 28 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди біжать вранці у парку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 жовтня, повідомили синоптики. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями буде туман.

Про це неділю, 27 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 28 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температуру вночі очікується на рівні +4...+9 °С. Вдень буде +11...+16 °С, в південних до +19 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 28 жовтня прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер теж буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С.

У Києві вночі очікується +5...+7 °С, вдень +13...+15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко у понеділок, 28 жовтня, погода буде теплою та становитиме +12...+17 °С.

У центральній частині, а ввечері і на заході країни, будуть невеликі дощі.

У Києві в понеділок Діденко прогнозує до +17 °С, і це, ймовірно, буде найтепліший день у проміжку до квітня 2025 року.

Також синоптик зазначила, що 2-3 листопада очікується похолодання. Вночі до невеликого морозу, вдень у суботу не вище +4...+10 °С, а в неділю, у денні години не вище +1...+6 °С.

Причому не виключено, що вже 4 чи 5 листопада може бути сніг.

Нагадаємо, що завтра, 28 жовтня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Тож варто бути уважним за кермом.

Також ми писали, що в Україні наступного тижня очікується різке зниження температури повітря, максимум +17 °С. Погоду псуватимуть поривчастий вітер та короткочасні дощі, які плавно перейдуть у сніг в західних і північних регіонах.