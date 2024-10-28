Прогноз погоди в Україні у понеділок, 28 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Синоптики попередили про туман — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 жовтня, повідомили синоптики. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями буде туман.
Про це неділю, 27 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 28 жовтня
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.
Температуру вночі очікується на рівні +4...+9 °С. Вдень буде +11...+16 °С, в південних до +19 °С.
У Київській області 28 жовтня прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер теж буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С.
У Києві вночі очікується +5...+7 °С, вдень +13...+15 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко у понеділок, 28 жовтня, погода буде теплою та становитиме +12...+17 °С.
У центральній частині, а ввечері і на заході країни, будуть невеликі дощі.
У Києві в понеділок Діденко прогнозує до +17 °С, і це, ймовірно, буде найтепліший день у проміжку до квітня 2025 року.
Також синоптик зазначила, що 2-3 листопада очікується похолодання. Вночі до невеликого морозу, вдень у суботу не вище +4...+10 °С, а в неділю, у денні години не вище +1...+6 °С.
Причому не виключено, що вже 4 чи 5 листопада може бути сніг.
Нагадаємо, що завтра, 28 жовтня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Тож варто бути уважним за кермом.
Також ми писали, що в Україні наступного тижня очікується різке зниження температури повітря, максимум +17 °С. Погоду псуватимуть поривчастий вітер та короткочасні дощі, які плавно перейдуть у сніг в західних і північних регіонах.
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