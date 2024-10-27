Синоптики повідомили про різку зміну погоди 28 жовтня — 3 листопада

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні наступного тижня очікується різке зниження температури повітря, максимум +17 °С. Погоду псуватимуть поривчастий вітер та короткочасні дощі, які плавно перейдуть у сніг в західних і північних регіонах.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні з 28 жовтня по 3 листопада

У понеділок, 28 жовтня, під впливом поля високого тиску істотних опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі країни південно-західний, на Правобережжі — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С. На Одещині місцями до +20 °С.

Погода в Україні 28 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 29 жовтня, утримається погода переважно без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С. У західній частині місцями +8…+11 °С.

Погода в Україні 29 жовтня. Фото: Meteoprog

У середу, 30 жовтня, невеликий дощ очікується у західних областях України. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +3...+8 °С, на північному сході подекуди близько 0 °С; вдень +9…+14 °С. У Криму та на Закарпатті до +16 °С.

Погода в Україні 30 жовтня. Фото: Meteoprog

У четвер, 31 жовтня, вночі у західних регіонах, вдень на більшій частині території країни, окрім південних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер західної чверті, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +5…+10 °С, на сході 0…+3 °С. Вдень +10…+15 °С. На Одещині та у Криму до +17 °С.

Температурна карта України 31 жовтня. Фото: скриншот

У п'ятницю, 1 листопада, вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В решті регіонів України без опадів. Вітер західний / південно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей, крім південної половини вдень пориви 17-22 м/с.

Температура повітря вночі +5…+10 °С, у північних та східних областях -3…+2 °С. Вдень +9…+14 °С, у південно-західних областях місцями +15…+18 °С.

Температурна карта України 1 листопада. Фото: скриншот

У суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+11 °С, у західних та північних областях +2…+7 °С.

У неділю, 3 листопада, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом, в решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі окремі пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україну завітав антициклон Xelat. Також, за прогнозами Наталки Діденко, в Україні у понеділок, 28 жовтня, очікується тепла осіння погода.