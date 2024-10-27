Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Синоптики повідомили про різку зміну погоди наступного тижня arrow

Синоптики повідомили про різку зміну погоди наступного тижня

27 жовтня 2024 21:18
Світлана Силенко - Редактор
Синоптики повідомили про різку зміну погоди 28 жовтня — 3 листопада
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні наступного тижня очікується різке зниження температури повітря, максимум +17 °С. Погоду псуватимуть поривчастий вітер та короткочасні дощі, які плавно перейдуть у сніг в західних і північних регіонах.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні з 28 жовтня по 3 листопада

У понеділок, 28 жовтня, під впливом поля високого тиску істотних опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі країни південно-західний, на Правобережжі — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С. На Одещині місцями до +20 °С.

погода 28 жовтня
Погода в Україні 28 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 29 жовтня, утримається погода переважно без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С. У західній частині місцями +8…+11 °С.

погода у вівторок, 29 жовтня
Погода в Україні 29 жовтня. Фото: Meteoprog

У середу, 30 жовтня, невеликий дощ очікується у західних областях України. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +3...+8 °С, на північному сході подекуди близько 0 °С; вдень +9…+14 °С. У Криму та на Закарпатті до +16 °С.

погода в Україні 30 жовтня
Погода в Україні 30 жовтня. Фото: Meteoprog

У четвер, 31 жовтня, вночі у західних регіонах, вдень на більшій частині території країни, окрім південних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер західної чверті, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +5…+10 °С, на сході 0…+3 °С. Вдень +10…+15 °С. На Одещині та у Криму до +17 °С.

температура карта
Температурна карта України 31 жовтня. Фото: скриншот

У п'ятницю, 1 листопада, вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В решті регіонів України без опадів. Вітер західний / південно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей, крім південної половини вдень пориви 17-22 м/с.

Температура повітря вночі +5…+10 °С, у північних та східних областях -3…+2 °С. Вдень +9…+14 °С, у південно-західних областях місцями +15…+18 °С.

карта погоди
Температурна карта України 1 листопада. Фото: скриншот

У суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+11 °С, у західних та північних областях +2…+7 °С.

У неділю, 3 листопада, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом, в решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі окремі пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україну завітав антициклон Xelat. Також, за прогнозами Наталки Діденко, в Україні у понеділок, 28 жовтня, очікується тепла осіння погода

похолодання прогноз погоди листопад погода в Україні жовтень

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:42 Окупанти вдарили КАБами по Харкову — є постраждалі

21:18 Синоптики повідомили про різку зміну погоди наступного тижня

21:13 Фірма продала охороні неякісні бронежилети — що вирішив суд

20:58 Зеленський звернувся до громадян у День української писемності

20:37 В ОП відповіли, коли в Україні проведуть вибори президента

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

20:19 Допомога Україні від США може зменшитися, — Bloomberg

19:54 Динамо та Шахтар видали трилер із вилученням та травмами у Києві

19:49 Президентка Грузії відмовилася визнавати вибори

19:25 На Львівщині п'яний водій погрожував патрульним гранатою

18:57 Ескзаступника Лисака викрили на хабарі 200 млн дол.

21:42 Окупанти вдарили КАБами по Харкову — є постраждалі

21:18 Синоптики повідомили про різку зміну погоди наступного тижня

21:13 Фірма продала охороні неякісні бронежилети — що вирішив суд

20:58 Зеленський звернувся до громадян у День української писемності

20:37 В ОП відповіли, коли в Україні проведуть вибори президента

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

20:19 Допомога Україні від США може зменшитися, — Bloomberg

19:54 Динамо та Шахтар видали трилер із вилученням та травмами у Києві

19:49 Президентка Грузії відмовилася визнавати вибори

19:25 На Львівщині п'яний водій погрожував патрульним гранатою

18:57 Ескзаступника Лисака викрили на хабарі 200 млн дол.

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні