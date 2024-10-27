Погода в Україні 28 жовтня — Наталія Діденко дала прогноз

Осінь в Одесі. Фото: PanfiLovea

В Україні у понеділок, 28 жовтня, очікується тепла осіння погода. Температура повітря коливатиметься в межах +12...+17 °C. Істотних опадів не передбачається, окрім незначних дощів у центральних і західних регіонах.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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У центральній частині України, а також увечері у західних регіонах очікуються невеликі дощики, проте все ж поки що переважатиме погода без істотних опадів.

"Одразу хочу сказати, що наступні вихідні — повна протилежність теперішнім", — попередила синоптик.

За словами Діденко, 2-3 листопада очікується похолодання, вночі до невеликого морозу, вдень у суботу не вище +4...+10 °C, а в неділю, 3-го листопада, у денні години не вище +1...+6 °C.

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У Києві день у понеділок, можливо, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня. Температура повітря сягатиме +17 °C градусів.

"Входимо у зрілу осінь, все йде, як нам треба", — запевнила синоптик.

Прогноз Наталії Діденко. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Україну завітав антициклон Xelat. А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.