Погода в Украине 28 октября — Наталья Диденко дала прогноз

Осень в Одессе. Фото: PanfiLovea

В Украине в понедельник, 28 октября, ожидается теплая осенняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+17 °C. Существенных осадков не предполагается, кроме небольших дождей в центральных и западных регионах.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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В центральной части Украины, а также вечером в западных регионах ожидаются небольшие дожди, однако пока будет преобладать погода без существенных осадков.

"Сразу хочу сказать, что в следующие выходные — полная противоположность нынешним", — предупредила синоптик.

По словам Диденко, 2-3 ноября ожидается похолодание, ночью до небольшого мороза, днем в субботу не выше +4...+10 °C, а в воскресенье, 3 ноября, в дневные часы не выше +1... +6 °C.

Погода в Киеве 28 октября

В Киеве день в понедельник, возможно, будет самым теплым из перспективы до апреля. Температура воздуха будет достигать +17 °C градусов.

"Входим в зрелую осень, все идет, как нам надо", — заверила синоптик.

Прогноз Натальи Диденко. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Украину посетил антициклон Xelat. А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.