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Синоптики сообщили о резком изменении погоды на следующей неделе

27 октября 2024 21:18
Светлана Силенко - Редактор
Синоптики сообщили о резком изменении погоды 28 октября — 3 ноября
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине на следующей неделе ожидается резкое понижение температуры воздуха, максимум +17 °С. Погоду будет портить порывистый ветер и кратковременные дожди, которые плавно перейдут в снег в западных и северных регионах.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине с 28 октября по 3 ноября

В понедельник, 28 октября, под влиянием поля высокого давления существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер на Левобережье страны юго-западный, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +5…+10 °С, днем +12…+17 °С. В Одесской области местами до +20 °С.

погода 28 октября
Погода в Украине 28 октября. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 29 октября, удержится погода преимущественно без осадков, лишь днем по крайней мере местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять +5…+10 °С, днем +12…+17 °С. В западной части местами +8…+11 °С.

погода во вторник, 29 октября
Погода в Украине 29 октября. Фото: Meteoprog

В среду, 30 октября, небольшой дождь ожидается в западных областях Украины. На остальной территории страны существенных осадков не предполагается. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 °С, на северо-востоке кое-где около 0 °С; днем +9…+14 °С. В Крыму и Закарпатье до +16 °С.

погода в Украине 30 октября
Погода в Украине 30 октября. Фото: Meteoprog

В четверг, 31 октября, ночью в западных регионах, днем на большей части территории страны, кроме южных областей, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 °С, на востоке 0…+3 °С. Днем +10…+15 °С. В Одесской и Крыму до +17 °С.

температура карта
Температурная карта Украины 31 октября. Фото: скриншот

В пятницу, 1 ноября, ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, днем в северо-западных областях пройдут небольшие дожди. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей, кроме южной половины, днем порывы 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 °С, в северных и восточных областях -3…+2 °С. Днем +9…+14 °С, в юго-западных областях местами +15…+18 °С.

карта погоды
Температурная карта Украины 1 ноября. Фото: скриншот

В субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона ожидается неустойчивая и ветреная погода. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Днем в северных и местами западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6…+11 °С, в западных и северных областях +2…+7 °С.

В воскресенье, 3 ноября, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы, 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украину посетил антициклон Xelat. Также, по прогнозам Наталки Диденко, в Украине в понедельник, 28 октября, ожидается теплая осенняя погода.

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