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Синоптики предупредили о тумане — прогноз погоды на сегодня

28 октября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в понедельник, 28 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди бегут утром в парке. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 28 октября, сообщили синоптики. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман.

Об этом воскресенье, 27 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне +4...+9 °С. Днем будет +11...+16 °С, в южных до +19 °С.

Синоптики предупредили о тумане — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 28 октября прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер тоже будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.

В Киеве ночью ожидается +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко в понедельник, 28 октября, погода будет теплой и составит +12...+17 °С.

В центральной части, а вечером и на западе страны будут небольшие дожди.

В Киеве в понедельник Диденко прогнозирует до +17 °С, и это, вероятно, будет cамый теплый день в промежутке до апреля 2025 года.

Также синоптик отметила, что 2-3 ноября ожидается похолодание. Ночью до небольшого мороза, днем в субботу не выше +4...+10 °С, а в воскресенье, в дневные часы не выше +1...+6 °С.

Причем, не исключено, что уже 4 или 5 ноября может быть снег.

Напомним, что завтра, 28 октября, в Одессе и области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Поэтому следует быть внимательным за рулем.

Также мы писали, что в Украине на следующей неделе ожидается резкое снижение температуры воздуха максимум +17 °С. Погоду будет портить порывистый ветер и кратковременные дожди, которые плавно перейдут в снег в западных и северных регионах.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко синоптик

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