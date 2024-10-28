Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 29 жовтня

Синоптик Діденко назвала регіони, куди повернеться тепло завтра
В Україні у вівторок, 29 жовтня, очікується дощова погода у західних областях. Температура повітря коливатиметься у межах +10...+16 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 29 жовтня
Завтра в західних областях можливі дощі, але переважна більшість територій матимуть суху погоду. Водночас очікуються тумани, які можуть сприяти погіршенню якості повітря.
Температура повітря протягом дня прогнозується у межах +10...+16 °C, а на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині — подекуди +9...+11 °C.
За словами, відчутне похолодання прийде з 2-3 листопада. Діденко закликала українців підготувати теплі речі.
Погода у Києві 29 жовтня
У Києві завтра опадів не буде, вночі очікується +6...+8 °C, а вдень — +11...+13 °C.
Нагадаємо, у західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях сьогодні прогнозували туман.
А у Києві сьогодні очікується потепління. Температура повітря становитиме до +17 °C.
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