Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 29 жовтня

Люди гуляють в парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 29 жовтня, очікується дощова погода у західних областях. Температура повітря коливатиметься у межах +10...+16 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 29 жовтня

Завтра в західних областях можливі дощі, але переважна більшість територій матимуть суху погоду. Водночас очікуються тумани, які можуть сприяти погіршенню якості повітря.

Температура повітря протягом дня прогнозується у межах +10...+16 °C, а на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині — подекуди +9...+11 °C.

За словами, відчутне похолодання прийде з 2-3 листопада. Діденко закликала українців підготувати теплі речі.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода у Києві 29 жовтня

У Києві завтра опадів не буде, вночі очікується +6...+8 °C, а вдень — +11...+13 °C.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях сьогодні прогнозували туман.

А у Києві сьогодні очікується потепління. Температура повітря становитиме до +17 °C.