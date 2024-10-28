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Синоптик Диденко назвала регионы, куда вернется тепло завтра

28 октября 2024 11:27
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды от Натальи Диденко на завтра, 29 октября
Люди гуляют в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине во вторник, 29 октября, ожидается дождливая погода в западных областях. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+16 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 29 октября

Завтра в западных областях возможны дожди, но подавляющее большинство территорий будет иметь сухую погоду. В то же время, ожидаются туманы, которые могут способствовать ухудшению качества воздуха.

Температура воздуха в течение дня прогнозируется в пределах +10...+16 °C, а на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине — кое-где +9...+11 °C.

По словам, ощутимое похолодание придет с 2-3 ноября. Диденко призвала украинцев подготовить теплые вещи.

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Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 29 октября

В Киеве завтра осадков не будет, ночью ожидается +6...+8 °C, а днем +11...+13 °C.

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Скриншот поста Диденко
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Скриншот поста Диденко

Напомним, в западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях сегодня прогнозировали туман.

А в Киеве сегодня ожидается потепление. Температура воздуха будет составлять до +17 °C.

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