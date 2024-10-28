Прогноз погоды от Натальи Диденко на завтра, 29 октября

Синоптик Диденко назвала регионы, куда вернется тепло завтра
В Украине во вторник, 29 октября, ожидается дождливая погода в западных областях. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+16 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 29 октября
Завтра в западных областях возможны дожди, но подавляющее большинство территорий будет иметь сухую погоду. В то же время, ожидаются туманы, которые могут способствовать ухудшению качества воздуха.
Температура воздуха в течение дня прогнозируется в пределах +10...+16 °C, а на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине — кое-где +9...+11 °C.
По словам, ощутимое похолодание придет с 2-3 ноября. Диденко призвала украинцев подготовить теплые вещи.
Погода в Киеве 29 октября
В Киеве завтра осадков не будет, ночью ожидается +6...+8 °C, а днем +11...+13 °C.
Напомним, в западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях сегодня прогнозировали туман.
А в Киеве сегодня ожидается потепление. Температура воздуха будет составлять до +17 °C.
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