Прогноз погоды в Украине на 29 октября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили о сильном тумане завтра
Погода в Украине завтра, 29 октября, будет отмечаться сильным туманом в ряде областей. Синоптики предупреждают об ограниченной видимости и первом уровне опасности.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в понедельник, 28 октября.
Опасные погодные явления 29 октября
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: ночью и утром 29 октября в западных, восточных областях и в Приазовье ожидается сильный туман. Видимость ограничена до 200-500 метров.
Уровень опасности первый (желтый).
Прогноз погоды в Украине на 29 октября
На всей территории Украины завтра ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, лишь на западе страны днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный (в западных областях юго-западный), 5-10 м/с.
Температура ночью +2...+7 °C, в южной части +6...+11 °C.
Днем +9...+14 °C, в Закарпатье, Одесской области и в Крыму — до +18 °C.
Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 29 октября ожидается дождливая погода в западных областях. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+16 °C.
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