Прогноз погоды в Украине на 29 октября от Укргидрометцентра

Туманная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 29 октября, будет отмечаться сильным туманом в ряде областей. Синоптики предупреждают об ограниченной видимости и первом уровне опасности.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в понедельник, 28 октября.

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Предупреждение о тумане. Фото: Укргидрометцентр

Опасные погодные явления 29 октября

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: ночью и утром 29 октября в западных, восточных областях и в Приазовье ожидается сильный туман. Видимость ограничена до 200-500 метров.

Уровень опасности первый (желтый).

Погода на 29 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 29 октября

На всей территории Украины завтра ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, лишь на западе страны днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный (в западных областях юго-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью +2...+7 °C, в южной части +6...+11 °C.

Днем +9...+14 °C, в Закарпатье, Одесской области и в Крыму — до +18 °C.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 29 октября ожидается дождливая погода в западных областях. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+16 °C.

Ранее Новини.LIVE писали, что нынешняя зима в Украине будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не избежать.