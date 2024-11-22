22 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що забороняється робити

Молодий хлопець, який грає на барабанах. Фото: Pinterest

Сьогодні, 22 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 22 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні українці та люди у світі відзначають такі важливі свята, як:

Міжнародний день сина

День гуманного суспільства

Міжнародний день музиканта

Чоловік з маленьким сином на човні. Фото: Herfamily.ie

Яке сьогодні, 22 листопада, церковне свято

Всі віряни в церкві сьогодні вшановують пам’ять святого апостола Филимона і тих, хто з ним. Филимон був одним з 70 апостолів Ісуса Христа і працював єпископом в місті Колофон. У народі знали чоловіка за його віру і духовною силою.

Відомо, що Филимон близько дружив з апостолом Павлом, який у своєму Другому Посланні до чоловіка називає його "любимим братом" і "співвіршем".

Зображення святого апостола Филимона. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 22 листопада — головні заборони дня

Цього дня існує декілька важливих заборон, яких варто дотримуватися, щоб не нашкодити своєму життю. Так, сьогодні категорично не можна:

Їхати у далекий шлях

Позичати і брати гроші в борг

Демонструвати погані емоції

Народні прикмети 22 листопада

Предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:

Теплий день — до довгої та сніжної зими

Вовки біля будинків — до морозної зими і пізньої весни

Сова кричить — до наближення похолодання

Ворони з галками великими зграями літають з одного дерева на інше — до снігу

Хто святкує День ангела 22 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

Борис

Василь

Володимир

Іван

Ілля

Максим

Марк

Михайло

Олексій

Опанас

Павло

Петро

Федір

Чоловік у ролі ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

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