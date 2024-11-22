22 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що забороняється робити

Яке сьогодні, 22 листопада, свято — що краще не робити
Сьогодні, 22 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 22 листопада, день в Україні та світі
Сьогодні українці та люди у світі відзначають такі важливі свята, як:
- Міжнародний день сина
- День гуманного суспільства
- Міжнародний день музиканта
Яке сьогодні, 22 листопада, церковне свято
Всі віряни в церкві сьогодні вшановують пам’ять святого апостола Филимона і тих, хто з ним. Филимон був одним з 70 апостолів Ісуса Христа і працював єпископом в місті Колофон. У народі знали чоловіка за його віру і духовною силою.
Відомо, що Филимон близько дружив з апостолом Павлом, який у своєму Другому Посланні до чоловіка називає його "любимим братом" і "співвіршем".
Що не можна робити 22 листопада — головні заборони дня
Цього дня існує декілька важливих заборон, яких варто дотримуватися, щоб не нашкодити своєму життю. Так, сьогодні категорично не можна:
- Їхати у далекий шлях
- Позичати і брати гроші в борг
- Демонструвати погані емоції
Народні прикмети 22 листопада
Предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:
- Теплий день — до довгої та сніжної зими
- Вовки біля будинків — до морозної зими і пізньої весни
- Сова кричить — до наближення похолодання
- Ворони з галками великими зграями літають з одного дерева на інше — до снігу
Хто святкує День ангела 22 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:
- Борис
- Василь
- Володимир
- Іван
- Ілля
- Максим
- Марк
- Михайло
- Олексій
- Опанас
- Павло
- Петро
- Федір
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