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Яке сьогодні, 22 листопада, свято — що краще не робити

22 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
22 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що забороняється робити
Молодий хлопець, який грає на барабанах. Фото: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 22 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 22 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні українці та люди у світі відзначають такі важливі свята, як:

  • Міжнародний день сина
  • День гуманного суспільства
  • Міжнародний день музиканта
Мужчина с мальчиком
Чоловік з маленьким сином на човні. Фото: Herfamily.ie

Яке сьогодні, 22 листопада, церковне свято

Всі віряни в церкві сьогодні вшановують пам’ять святого апостола Филимона і тих, хто з ним. Филимон був одним з 70 апостолів Ісуса Христа і працював єпископом в місті Колофон. У народі знали чоловіка за його віру і духовною силою.

Відомо, що Филимон близько дружив з апостолом Павлом, який у своєму Другому Посланні до чоловіка називає його "любимим братом" і "співвіршем".

Апостол Филимон
Зображення святого апостола Филимона. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 22 листопада — головні заборони дня

Цього дня існує декілька важливих заборон, яких варто дотримуватися, щоб не нашкодити своєму життю. Так, сьогодні категорично не можна:

  • Їхати у далекий шлях
  • Позичати і брати гроші в борг
  • Демонструвати погані емоції

Народні прикмети 22 листопада

Предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:

  • Теплий день — до довгої та сніжної зими
  • Вовки біля будинків — до морозної зими і пізньої весни
  • Сова кричить — до наближення похолодання
  • Ворони з галками великими зграями літають з одного дерева на інше — до снігу

Хто святкує День ангела 22 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

  • Борис
  • Василь
  • Володимир
  • Іван
  • Ілля
  • Максим
  • Марк
  • Михайло
  • Олексій
  • Опанас
  • Павло
  • Петро
  • Федір
Ангел
Чоловік у ролі ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що відомо про День Гідності та Свободи України.

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати на Новий рік жінці, чоловіку і сім’ї. 

Також ми повідомляли про те, в яких кольорах краще не зустрічати Новий рік 2025. 

свята іменини народні прикмети День ангела заборони 22 листопада

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