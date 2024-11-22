22 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что запрещается делать

Какой сегодня, 22 ноября, праздник — что лучше не делать
Сегодня, 22 ноября 2024 года, люди в Украине и всем мире отмечают сразу несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свой День ангела.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 22 ноября, день в Украине и мире
Сегодня украинцы и люди в мире отмечают такие важные праздники, как:
- Международный день сына
- День гуманного общества
- Международный день музыканта
Какой сегодня, 22 ноября, церковный праздник
Все верующие в церкви сегодня чтят память святого апостола Филимона и тех, кто с ним. Филимон был одним из 70 апостолов Иисуса Христа и работал епископом в городе Колофон. В народе знали мужчину по его вере и духовной силе.
Известно, что Филимон близко дружил с апостолом Павлом, который в своем Втором Послании к мужчине называет его "любимым братом" и "совершением".
Что нельзя делать 22 ноября — главные запреты дня
В этот день существует несколько важных запретов, которые следует соблюдать, чтобы не навредить своей жизни. Так, сегодня категорически нельзя:
- Ехать в дальний путь
- Одалживать и брать деньги взаймы
- Демонстрировать плохие эмоции
Народные приметы 22 ноября
Предки в древние времена следили за погодой и верили, что:
- Теплый день — к долгой и снежной зиме
- Волки возле домов — к морозной зиме и поздней весне
- Сова кричит — к приближению похолодания
- Вороны с галками большими стаями летают с одного дерева на другое — к снегу
Кто празднует День ангела 22 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:
- Борис
- Василий
- Владимир
- Иван
- Илья
- Максим
- Марк
- Михаил
- Алексей
- Афанасий
- Павел
- Петр
- Федор
Напомним, мы писали о том, что известно о Дне Достоинства и Свободы Украины.
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