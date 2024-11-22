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Какой сегодня, 22 ноября, праздник — что лучше не делать

22 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
22 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что запрещается делать
Молодой парень, который играет на барабанах. Фото: Pinterest
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 22 ноября 2024 года, люди в Украине и всем мире отмечают сразу несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свой День ангела.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 22 ноября, день в Украине и мире

Сегодня украинцы и люди в мире отмечают такие важные праздники, как:

  • Международный день сына
  • День гуманного общества
  • Международный день музыканта
Мужчина с мальчиком
Мужчина с маленьким сыном на лодке. Фото: Herfamily.ie

Какой сегодня, 22 ноября, церковный праздник

Все верующие в церкви сегодня чтят память святого апостола Филимона и тех, кто с ним. Филимон был одним из 70 апостолов Иисуса Христа и работал епископом в городе Колофон. В народе знали мужчину по его вере и духовной силе.

Известно, что Филимон близко дружил с апостолом Павлом, который в своем Втором Послании к мужчине называет его "любимым братом" и "совершением".

Апостол Филимон
Изображение святого апостола Филимона. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 22 ноября — главные запреты дня

В этот день существует несколько важных запретов, которые следует соблюдать, чтобы не навредить своей жизни. Так, сегодня категорически нельзя:

  • Ехать в дальний путь
  • Одалживать и брать деньги взаймы
  • Демонстрировать плохие эмоции

Народные приметы 22 ноября

Предки в древние времена следили за погодой и верили, что:

  • Теплый день — к долгой и снежной зиме
  • Волки возле домов — к морозной зиме и поздней весне
  • Сова кричит — к приближению похолодания
  • Вороны с галками большими стаями летают с одного дерева на другое — к снегу

Кто празднует День ангела 22 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

  • Борис
  • Василий
  • Владимир
  • Иван
  • Илья
  • Максим
  • Марк
  • Михаил
  • Алексей
  • Афанасий
  • Павел
  • Петр
  • Федор
Ангел
Мужчина в роли ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что известно о Дне Достоинства и Свободы Украины.

Раньше мы рассказывали о том, что можно подарить на Новый год женщине, мужчине и семье.

Также мы сообщали о том, в каких цветах лучше не встречать Новый год 2025.

праздники именины народные приметы День ангела запреты 22 ноября

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