15 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що забороняється робити

Молода жінка, яка слухає музику в навушниках. Фото: ABC Color

Сьогодні, 15 листопада 2024 року, в Україні та у всьому світі відзначають декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, кого вшановують віряни в церкві, що категорично не рекомендується робити, які існують народні прикмети цього дня і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 15 листопада, день в Україні та світі

Цього дня люди в Україні та світі відзначають багато різних свят, зокрема, такі свята, як:

Європейський день музичної терапії

День Стіва Ірвіна

Всесвітній день вазектомії

Міжнародний день протидії булінгу

Міжнародний день сиру і хліба

Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва

Міжнародний день таблиці множення

Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні

Булінг дитини в школі. Фото: IndiaTimes

Яке сьогодні, 15 листопада, церковне свято

Сьогодні, 15 листопада, віряни в церкві вшановують пам’ять святих мучеників і сповідників Гурія, Самона, Авіва. Перші два чоловіка, які були християнами, жили у часи, коли у кріслі імператора сидів Діоклетіан.

Самон і Гурій активно проповідували християнство в народі, за що їх ув’язнили і катували, намагаючись змусити зректися віри. Однак, чоловіки відмовилися, через що їх кинули на смертну кару, а самі вони прийняли мученицьку смерть.

Авів був дияконом і за свою віру також став жертвою переслідувань, але не зрікся віри і був засуджений до жорстоких катувань. Згодом чоловіка спалили живцем.

Зображення святих мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 15 листопада — головні заборони дня

Цього дня категорично не можна:

Відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить

Вживати м’ясо і молочні продукти через Різдвяний піст

Влаштовувати гучні вечірки, співати і танцювати

Народні прикмети 15 листопада

Предки в давні часи вважали, що саме погода вказує на те, чого очікувати у майбутньому. Так, раніше в народі вірили, що:

Погожий, але похмурий день — до негоди в травні

Коні іржуть — до гарної погоди надворі

Багато снігу за вікном — до рясного врожаю наступного сезону

Вітер поривчастий — до такої самої погоди до Миколая шостого грудня

Хто святкує День ангела 15 листопада та як назвати дитину

Цього дня свій День ангела відзначають всі чоловіки, яких звати Костянтин.

Чоловік у ролі ангела. Фото: Pinterest

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