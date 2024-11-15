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Яке сьогодні, 15 листопада, свято — що забороняється робити

15 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
15 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що забороняється робити
Молода жінка, яка слухає музику в навушниках. Фото: ABC Color
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 15 листопада 2024 року, в Україні та у всьому світі відзначають декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, кого вшановують віряни в церкві, що категорично не рекомендується робити, які існують народні прикмети цього дня і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 15 листопада, день в Україні та світі

Цього дня люди в Україні та світі відзначають багато різних свят, зокрема, такі свята, як:

  • Європейський день музичної терапії
  • День Стіва Ірвіна
  • Всесвітній день вазектомії
  • Міжнародний день протидії булінгу
  • Міжнародний день сиру і хліба
  • Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва
  • Міжнародний день таблиці множення
  • Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні
Буллинг
Булінг дитини в школі. Фото: IndiaTimes

Яке сьогодні, 15 листопада, церковне свято

Сьогодні, 15 листопада, віряни в церкві вшановують пам’ять святих мучеників і сповідників Гурія, Самона, Авіва. Перші два чоловіка, які були християнами, жили у часи, коли у кріслі імператора сидів Діоклетіан. 

Самон і Гурій активно проповідували християнство в народі, за що їх ув’язнили і катували, намагаючись змусити зректися віри. Однак, чоловіки відмовилися, через що їх кинули на смертну кару, а самі вони прийняли мученицьку смерть.

Авів був дияконом і за свою віру також став жертвою переслідувань, але не зрікся віри і був засуджений до жорстоких катувань. Згодом чоловіка спалили живцем.

Гурий, Самон и Авив
Зображення святих мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 15 листопада — головні заборони дня

Цього дня категорично не можна:

  • Відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить
  • Вживати м’ясо і молочні продукти через Різдвяний піст
  • Влаштовувати гучні вечірки, співати і танцювати

Народні прикмети 15 листопада

Предки в давні часи вважали, що саме погода вказує на те, чого очікувати у майбутньому. Так, раніше в народі вірили, що:

  • Погожий, але похмурий день — до негоди в травні
  • Коні іржуть — до гарної погоди надворі
  • Багато снігу за вікном — до рясного врожаю наступного сезону
  • Вітер поривчастий — до такої самої погоди до Миколая шостого грудня

Хто святкує День ангела 15 листопада та як назвати дитину

Цього дня свій День ангела відзначають всі чоловіки, яких звати Костянтин. 

Ангел
Чоловік у ролі ангела. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які свята за новим церковним календарем відзначають українці в листопаді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята будуть в Україні в листопаді 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, що таке trick-or-treating на святкуванні Гелловіну.

свята церква іменини народні прикмети заборони

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