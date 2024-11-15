15 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що забороняється робити

Яке сьогодні, 15 листопада, свято — що забороняється робити
Сьогодні, 15 листопада 2024 року, в Україні та у всьому світі відзначають декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, кого вшановують віряни в церкві, що категорично не рекомендується робити, які існують народні прикмети цього дня і хто святкує свої іменини.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 15 листопада, день в Україні та світі
Цього дня люди в Україні та світі відзначають багато різних свят, зокрема, такі свята, як:
- Європейський день музичної терапії
- День Стіва Ірвіна
- Всесвітній день вазектомії
- Міжнародний день протидії булінгу
- Міжнародний день сиру і хліба
- Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва
- Міжнародний день таблиці множення
- Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні
Яке сьогодні, 15 листопада, церковне свято
Сьогодні, 15 листопада, віряни в церкві вшановують пам’ять святих мучеників і сповідників Гурія, Самона, Авіва. Перші два чоловіка, які були християнами, жили у часи, коли у кріслі імператора сидів Діоклетіан.
Самон і Гурій активно проповідували християнство в народі, за що їх ув’язнили і катували, намагаючись змусити зректися віри. Однак, чоловіки відмовилися, через що їх кинули на смертну кару, а самі вони прийняли мученицьку смерть.
Авів був дияконом і за свою віру також став жертвою переслідувань, але не зрікся віри і був засуджений до жорстоких катувань. Згодом чоловіка спалили живцем.
Що не можна робити 15 листопада — головні заборони дня
Цього дня категорично не можна:
- Відмовляти у допомозі тим, хто про неї просить
- Вживати м’ясо і молочні продукти через Різдвяний піст
- Влаштовувати гучні вечірки, співати і танцювати
Народні прикмети 15 листопада
Предки в давні часи вважали, що саме погода вказує на те, чого очікувати у майбутньому. Так, раніше в народі вірили, що:
- Погожий, але похмурий день — до негоди в травні
- Коні іржуть — до гарної погоди надворі
- Багато снігу за вікном — до рясного врожаю наступного сезону
- Вітер поривчастий — до такої самої погоди до Миколая шостого грудня
Хто святкує День ангела 15 листопада та як назвати дитину
Цього дня свій День ангела відзначають всі чоловіки, яких звати Костянтин.
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