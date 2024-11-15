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Какой сегодня, 15 ноября, праздник — что запрещается делать

15 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
15 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что запрещается делать
Молодая женщина, которая слушает музыку в наушниках. Фото: ABC Color
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 15 ноября 2024 года, в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, кого чествуют верующие в церкви, что категорически не рекомендуется делать, какие народные приметы в этот день существуют и кто отмечает свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 15 ноября, день в Украине и мире

В этот день люди в Украине и мире отмечают много разных праздников, в частности, такие праздники, как:

  • Европейский день музыкальной терапии
  • День Стива Ирвина
  • Всемирный день вазэктомии
  • Международный день противодействия буллингу
  • Международный день сыра и хлеба
  • Международный фестиваль духовной музыки и искусства
  • Международный день таблицы умножения
  • Международный день писателей, находящихся в заключении
Буллинг
Буллинг ребенка в школе. Фото: IndiaTimes

Какой сегодня, 15 ноября, церковный праздник

Сегодня, 15 ноября, верующие в церкви чтят память святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива. Первые два мужчины, которые были христианами, жили в те времена, когда в кресле императора сидел Диоклетиан.

Самон и Гурий активно проповедовали христианство в народе, за что их посадили в тюрьму и пытали, пытаясь заставить отречься от веры. Однако, мужчины отказались, из-за чего их бросили на смертную казнь, а сами они приняли мученическую смерть.

Авив был диаконом и за свою веру также стал жертвой преследований, но не отрекся от веры и был приговорен к жестоким пыткам. Впоследствии мужчину сожгли заживо.

Гурой, Самон и Авив
Изображение святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 15 ноября — главные запреты дня

В этот день категорически нельзя:

  • Отказывать в помощи тем, кто о ней просит
  • Употреблять мясо и молочные продукты из-за Рождественского поста
  • Устраивать громкие вечеринки, петь и танцевать

Народные приметы 15 ноября

Предки в древние времена считали, что погода указывает на то, чего ожидать в будущем. Так, раньше в народе верили, что:

  • Погожий, но пасмурный день — к ненастью в мае
  • Лошади ржут — к хорошей погоде
  • Много снега за окном — к обильному урожаю в следующем сезоне
  • Ветер порывистый — к такой же погоде до Николая шестого декабря

Кто празднует День ангела 15 ноября и как назвать ребенка

В этот день свой День ангела отмечают все мужчины, которых зовут Константин.

Ангел
Мужчина в роли ангела. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие праздники по новому церковному календарю отмечают украинцы в ноябре 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие важные праздники будут в Украине в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали о том, что такое trick-or-treating на праздновании Хэллоуина.

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05:31 Власть сменила правила единовременной выплаты семьям военных

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