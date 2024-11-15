15 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что запрещается делать

Молодая женщина, которая слушает музыку в наушниках. Фото: ABC Color

Сегодня, 15 ноября 2024 года, в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, кого чествуют верующие в церкви, что категорически не рекомендуется делать, какие народные приметы в этот день существуют и кто отмечает свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 15 ноября, день в Украине и мире

В этот день люди в Украине и мире отмечают много разных праздников, в частности, такие праздники, как:

Европейский день музыкальной терапии

День Стива Ирвина

Всемирный день вазэктомии

Международный день противодействия буллингу

Международный день сыра и хлеба

Международный фестиваль духовной музыки и искусства

Международный день таблицы умножения

Международный день писателей, находящихся в заключении

Буллинг ребенка в школе. Фото: IndiaTimes

Какой сегодня, 15 ноября, церковный праздник

Сегодня, 15 ноября, верующие в церкви чтят память святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива. Первые два мужчины, которые были христианами, жили в те времена, когда в кресле императора сидел Диоклетиан.

Самон и Гурий активно проповедовали христианство в народе, за что их посадили в тюрьму и пытали, пытаясь заставить отречься от веры. Однако, мужчины отказались, из-за чего их бросили на смертную казнь, а сами они приняли мученическую смерть.

Авив был диаконом и за свою веру также стал жертвой преследований, но не отрекся от веры и был приговорен к жестоким пыткам. Впоследствии мужчину сожгли заживо.

Изображение святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 15 ноября — главные запреты дня

В этот день категорически нельзя:

Отказывать в помощи тем, кто о ней просит

Употреблять мясо и молочные продукты из-за Рождественского поста

Устраивать громкие вечеринки, петь и танцевать

Народные приметы 15 ноября

Предки в древние времена считали, что погода указывает на то, чего ожидать в будущем. Так, раньше в народе верили, что:

Погожий, но пасмурный день — к ненастью в мае

Лошади ржут — к хорошей погоде

Много снега за окном — к обильному урожаю в следующем сезоне

Ветер порывистый — к такой же погоде до Николая шестого декабря

Кто празднует День ангела 15 ноября и как назвать ребенка

В этот день свой День ангела отмечают все мужчины, которых зовут Константин.

Мужчина в роли ангела. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие праздники по новому церковному календарю отмечают украинцы в ноябре 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие важные праздники будут в Украине в ноябре 2024 года.

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