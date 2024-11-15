15 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что запрещается делать

Какой сегодня, 15 ноября, праздник — что запрещается делать
Сегодня, 15 ноября 2024 года, в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, кого чествуют верующие в церкви, что категорически не рекомендуется делать, какие народные приметы в этот день существуют и кто отмечает свои именины.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 15 ноября, день в Украине и мире
В этот день люди в Украине и мире отмечают много разных праздников, в частности, такие праздники, как:
- Европейский день музыкальной терапии
- День Стива Ирвина
- Всемирный день вазэктомии
- Международный день противодействия буллингу
- Международный день сыра и хлеба
- Международный фестиваль духовной музыки и искусства
- Международный день таблицы умножения
- Международный день писателей, находящихся в заключении
Какой сегодня, 15 ноября, церковный праздник
Сегодня, 15 ноября, верующие в церкви чтят память святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива. Первые два мужчины, которые были христианами, жили в те времена, когда в кресле императора сидел Диоклетиан.
Самон и Гурий активно проповедовали христианство в народе, за что их посадили в тюрьму и пытали, пытаясь заставить отречься от веры. Однако, мужчины отказались, из-за чего их бросили на смертную казнь, а сами они приняли мученическую смерть.
Авив был диаконом и за свою веру также стал жертвой преследований, но не отрекся от веры и был приговорен к жестоким пыткам. Впоследствии мужчину сожгли заживо.
Что нельзя делать 15 ноября — главные запреты дня
В этот день категорически нельзя:
- Отказывать в помощи тем, кто о ней просит
- Употреблять мясо и молочные продукты из-за Рождественского поста
- Устраивать громкие вечеринки, петь и танцевать
Народные приметы 15 ноября
Предки в древние времена считали, что погода указывает на то, чего ожидать в будущем. Так, раньше в народе верили, что:
- Погожий, но пасмурный день — к ненастью в мае
- Лошади ржут — к хорошей погоде
- Много снега за окном — к обильному урожаю в следующем сезоне
- Ветер порывистый — к такой же погоде до Николая шестого декабря
Кто празднует День ангела 15 ноября и как назвать ребенка
В этот день свой День ангела отмечают все мужчины, которых зовут Константин.
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