14 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото: Justdial

Сьогодні, 14 листопада 2024 року, всі люди в Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, кого вшановують віряни в церкві, що категорично не можна робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

Читайте також:

Який сьогодні, 14 листопада, день в Україні та світі

Цього дня в Україні та світі відзначається декілька свят, які є дуже важливими. Так, 14 листопада святкують:

Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей

День операційної медичної сестри

Міжнародний день логопеда

Всесвітній день якості

Всесвітній день юзабіліті

Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

Маленький хлопчик у логопеда. Фото: Justdial

Яке сьогодні, 14 листопада, церковне свято

14 листопада 2024 року віряни в церкві вшановують пам’ять святого апостола Филипа, який народився у Галілеї і був одним з 12 відданих апостолів Ісуса Христа. Після Вознесіння Христа чоловік почав проповідувати Євангеліє по всьому світу і подорожувати Сирією, Фригією і Грецією для проповідей вчення Христа.

Помер святой апостол Филип мученицькою смертю в місті Ієраполі десь 80 року.

Зображення святого апостола Филипа. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 14 листопада — головні заборони дня

Цього дня категорично забороняється:

Йти самому до лісу

Починати ремонт вдома

Займатися рукоділлям

Народні прикмети 14 листопада

Предки в давні часи вважали, що саме погода вказує на майбутні події, тому вірили, що:

Іній вранці на деревах — до рясного врожаю вівса наступного року

Дощ надворі — до гарного врожаю пшениці

Ворона каркає — до відлиги найближчим часом

На небі хмари або снігопад за вікном — до гарної погоди в травні

Хто святкує День ангела 14 листопада та як назвати дитину

Цього дня свої іменини відзначають люди, яких звати:

Адріан

Олександр

Давид

Дем'ян

Денис

Дмитро

Іван

Кузьма

Петро

Сава

Теодор

Федір

Фома

Яків

Ян

Агрипина

Єлизавета

Уляна

Юліана

Нагадаємо, ми писали про те, які свята в церковному календарі відзначатимуть українці в листопаді 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята будуть в Україні в листопаді 2024 року.

Також ми повідомляли про те, яке важливе свято відзначать люди в Україні на початку 2025 року.