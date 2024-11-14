14 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 14 листопада, свято — що не можна робити
Сьогодні, 14 листопада 2024 року, всі люди в Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, кого вшановують віряни в церкві, що категорично не можна робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 14 листопада, день в Україні та світі
Цього дня в Україні та світі відзначається декілька свят, які є дуже важливими. Так, 14 листопада святкують:
- Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей
- День операційної медичної сестри
- Міжнародний день логопеда
- Всесвітній день якості
- Всесвітній день юзабіліті
- Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом
Яке сьогодні, 14 листопада, церковне свято
14 листопада 2024 року віряни в церкві вшановують пам’ять святого апостола Филипа, який народився у Галілеї і був одним з 12 відданих апостолів Ісуса Христа. Після Вознесіння Христа чоловік почав проповідувати Євангеліє по всьому світу і подорожувати Сирією, Фригією і Грецією для проповідей вчення Христа.
Помер святой апостол Филип мученицькою смертю в місті Ієраполі десь 80 року.
Що не можна робити 14 листопада — головні заборони дня
Цього дня категорично забороняється:
- Йти самому до лісу
- Починати ремонт вдома
- Займатися рукоділлям
Народні прикмети 14 листопада
Предки в давні часи вважали, що саме погода вказує на майбутні події, тому вірили, що:
- Іній вранці на деревах — до рясного врожаю вівса наступного року
- Дощ надворі — до гарного врожаю пшениці
- Ворона каркає — до відлиги найближчим часом
- На небі хмари або снігопад за вікном — до гарної погоди в травні
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Цього дня свої іменини відзначають люди, яких звати:
- Адріан
- Олександр
- Давид
- Дем'ян
- Денис
- Дмитро
- Іван
- Кузьма
- Петро
- Сава
- Теодор
- Федір
- Фома
- Яків
- Ян
- Агрипина
- Єлизавета
- Уляна
- Юліана
Нагадаємо, ми писали про те, які свята в церковному календарі відзначатимуть українці в листопаді 2024 року.
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