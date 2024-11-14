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Яке сьогодні, 14 листопада, свято — що не можна робити

14 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
14 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити
Чоловік на прийомі в лікаря. Фото: Justdial
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 14 листопада 2024 року, всі люди в Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, кого вшановують віряни в церкві, що категорично не можна робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 14 листопада, день в Україні та світі

Цього дня в Україні та світі відзначається декілька свят, які є дуже важливими. Так, 14 листопада святкують:

  • Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей
  • День операційної медичної сестри
  • Міжнародний день логопеда
  • Всесвітній день якості
  • Всесвітній день юзабіліті
  • Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом
Логопед
Маленький хлопчик у логопеда. Фото: Justdial

Яке сьогодні, 14 листопада, церковне свято

14 листопада 2024 року віряни в церкві вшановують пам’ять святого апостола Филипа, який народився у Галілеї і був одним з 12 відданих апостолів Ісуса Христа. Після Вознесіння Христа чоловік почав проповідувати Євангеліє по всьому світу і подорожувати Сирією, Фригією і Грецією для проповідей вчення Христа.

Помер святой апостол Филип мученицькою смертю в місті Ієраполі десь 80 року.

Апостол Филипп
Зображення святого апостола Филипа. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 14 листопада — головні заборони дня

Цього дня категорично забороняється:

  • Йти самому до лісу
  • Починати ремонт вдома
  • Займатися рукоділлям

Народні прикмети 14 листопада

Предки в давні часи вважали, що саме погода вказує на майбутні події, тому вірили, що:

  • Іній вранці на деревах — до рясного врожаю вівса наступного року
  • Дощ надворі — до гарного врожаю пшениці
  • Ворона каркає — до відлиги найближчим часом
  • На небі хмари або снігопад за вікном — до гарної погоди в травні

Хто святкує День ангела 14 листопада та як назвати дитину

Цього дня свої іменини відзначають люди, яких звати:

  • Адріан
  • Олександр
  • Давид
  • Дем'ян
  • Денис
  • Дмитро
  • Іван
  • Кузьма
  • Петро
  • Сава
  • Теодор
  • Федір
  • Фома
  • Яків
  • Ян
  • Агрипина
  • Єлизавета
  • Уляна
  • Юліана

Нагадаємо, ми писали про те, які свята в церковному календарі відзначатимуть українці в листопаді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята будуть в Україні в листопаді 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, яке важливе свято відзначать люди в Україні на початку 2025 року.

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03:09 У МЗС заявили, що Україна не планує створювати ядерну зброю

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