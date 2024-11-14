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Какой сегодня, 14 ноября, праздник — что нельзя делать

14 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
14 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать
Мужчина на приеме у врача. Фото: Justdial
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 14 ноября 2024 года, все люди в Украине и мире отмечают сразу несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, кого чествуют верующие в церкви, что категорически нельзя делать, какие народные приметы существуют и кто отмечает свои именины.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 14 ноября, день в Украине и мире

В этот день в Украине и мире отмечается несколько праздников, которые очень важны. Так, 14 ноября празднуют:

  • Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей
  • День операционной медицинской сестры
  • Международный день логопеда
  • Всемирный день качества
  • Всемирный день юзабилити
  • Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
Логопед
Маленький мальчик у логопеда. Фото: Justdial

Какой сегодня, 14 ноября, церковный праздник

14 ноября 2024 года верующие в церкви чтят память святого апостола Филиппа, который родился в Галилее и был одним из 12 преданных апостолов Иисуса Христа. После Вознесения Христа мужчина начал проповедовать Евангелие по всему миру и путешествовать по Сирии, Фригии и Греции для проповедей учения Христа.

Умер святой апостол Филипп мученической смертью в городе Иераполе около 80 года.

Апостол Филипп
Изображение святого апостола Филиппа. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 14 ноября — главные запреты дня

В этот день категорически запрещается:

  • Идти самому в лес
  • Начинать ремонт дома
  • Заниматься рукоделием

Народные приметы 14 ноября

Предки в древности считали, что именно погода указывает на будущие события, поэтому верили, что:

  • Иней утром на деревьях — к обильному урожаю овса в следующем году
  • Дождь на улице — к хорошему урожаю пшеницы
  • Ворона каркает — к оттепели в ближайшее время
  • На небе облака или снегопад за окном — к хорошей погоде в мае

Кто празднует День ангела 14 ноября и как назвать ребенка

В этот день свои именины отмечают люди, которых зовут:

  • Адриан
  • Александр
  • Давид
  • Демьян
  • Денис
  • Дмитрий
  • Иван
  • Кузьма
  • Петр
  • Сава
  • Теодор
  • Федор
  • Фома
  • Яков
  • Иван
  • Агриппина
  • Елизавета
  • Ульяна
  • Юлиана

Напомним, мы писали о том, какие праздники в церковном календаре будут отмечать украинцы в ноябре 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие важные праздники будут в Украине в ноябре 2024 года.

Также мы сообщали о том, какой важный праздник отметят люди в Украине в начале 2025 года.

праздники церковь именины народные приметы запреты

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

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03:09 В МИДе заявили, что Украина не планирует создавать ядерное оружие

03:05 В Сумах прогремели взрывы — что известно об обстреле

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