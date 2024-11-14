14 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какой сегодня, 14 ноября, праздник — что нельзя делать
Сегодня, 14 ноября 2024 года, все люди в Украине и мире отмечают сразу несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, кого чествуют верующие в церкви, что категорически нельзя делать, какие народные приметы существуют и кто отмечает свои именины.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 14 ноября, день в Украине и мире
В этот день в Украине и мире отмечается несколько праздников, которые очень важны. Так, 14 ноября празднуют:
- Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей
- День операционной медицинской сестры
- Международный день логопеда
- Всемирный день качества
- Всемирный день юзабилити
- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
Какой сегодня, 14 ноября, церковный праздник
14 ноября 2024 года верующие в церкви чтят память святого апостола Филиппа, который родился в Галилее и был одним из 12 преданных апостолов Иисуса Христа. После Вознесения Христа мужчина начал проповедовать Евангелие по всему миру и путешествовать по Сирии, Фригии и Греции для проповедей учения Христа.
Умер святой апостол Филипп мученической смертью в городе Иераполе около 80 года.
Что нельзя делать 14 ноября — главные запреты дня
В этот день категорически запрещается:
- Идти самому в лес
- Начинать ремонт дома
- Заниматься рукоделием
Народные приметы 14 ноября
Предки в древности считали, что именно погода указывает на будущие события, поэтому верили, что:
- Иней утром на деревьях — к обильному урожаю овса в следующем году
- Дождь на улице — к хорошему урожаю пшеницы
- Ворона каркает — к оттепели в ближайшее время
- На небе облака или снегопад за окном — к хорошей погоде в мае
Кто празднует День ангела 14 ноября и как назвать ребенка
В этот день свои именины отмечают люди, которых зовут:
- Адриан
- Александр
- Давид
- Демьян
- Денис
- Дмитрий
- Иван
- Кузьма
- Петр
- Сава
- Теодор
- Федор
- Фома
- Яков
- Иван
- Агриппина
- Елизавета
- Ульяна
- Юлиана
Напомним, мы писали о том, какие праздники в церковном календаре будут отмечать украинцы в ноябре 2024 года.
Раньше мы рассказывали о том, какие важные праздники будут в Украине в ноябре 2024 года.
Также мы сообщали о том, какой важный праздник отметят люди в Украине в начале 2025 года.
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