Яке сьогодні свято 13 листопада — заборони і народні прикмети

Яке сьогодні, 13 листопада, свято — заборони і народні прикмети
Сьогодні, 13 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається декілька звичайних і церковних свят. Дізнайтеся, що святкують люди в Україні та світі, кого вшановують віряни, що категорично не можна робити цього дня та які існують народні прикмети.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 13 листопада, день в Україні та світі
13 листопада люди в Україні та світі відзначають одразу два свята, які є дуже важливими для народу.
Так, цього дня святкують Всесвітній день доброти, який створений для того, щоб показати, як важливо бути добрими у наші часи. Ще люди в Україні та у всьому світі відзначають Міжнародний день сліпих, який був створений за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Яке сьогодні, 13 листопада, церковне свято
Сьогодні віряни вшановують пам’ять святого святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Царгородського, який народився 349 року. В народі знали чоловіка за його проповідницькою діяльністю і за те, як він проповідував християнство.
Його проповідями захоплювалися люди у всьому світі, а його духовне наслідство продовжує жити і в сучасний час. Не стало Івана Золотоустого 407 року.
Що не можна робити 13 листопада — головні заборони дня
Сьогодні категорично не можна говорити погані слова і навіть думати про них, адже Господь не слухатиме вас. До того ж, не можна позичати комусь гроші, адже можна залишитися без коштів і віддати власний фінансовий добробут.
Народні прикмети 13 листопада
Предки у давні часи вірили, що:
- Багато інею на деревах — до неврожайного року
- З лісу зайці вибігають — до сильного холоду
- На небі немає ані хмаринки — до сильних морозів
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Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:
- Іван
- Ян
- Герман
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