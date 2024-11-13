Яке сьогодні свято 13 листопада — заборони і народні прикмети

Хлопець зі своєю дівчиною на дивані. Фото: Freepik

Сьогодні, 13 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається декілька звичайних і церковних свят. Дізнайтеся, що святкують люди в Україні та світі, кого вшановують віряни, що категорично не можна робити цього дня та які існують народні прикмети.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 13 листопада, день в Україні та світі

13 листопада люди в Україні та світі відзначають одразу два свята, які є дуже важливими для народу.

Так, цього дня святкують Всесвітній день доброти, який створений для того, щоб показати, як важливо бути добрими у наші часи. Ще люди в Україні та у всьому світі відзначають Міжнародний день сліпих, який був створений за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Людина, яка віддає серце іншій. Фото: Freepik

Яке сьогодні, 13 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни вшановують пам’ять святого святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Царгородського, який народився 349 року. В народі знали чоловіка за його проповідницькою діяльністю і за те, як він проповідував християнство.

Його проповідями захоплювалися люди у всьому світі, а його духовне наслідство продовжує жити і в сучасний час. Не стало Івана Золотоустого 407 року.

Зображення святителя Івана Золотоустого. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 13 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично не можна говорити погані слова і навіть думати про них, адже Господь не слухатиме вас. До того ж, не можна позичати комусь гроші, адже можна залишитися без коштів і віддати власний фінансовий добробут.

Народні прикмети 13 листопада

Предки у давні часи вірили, що:

Багато інею на деревах — до неврожайного року

З лісу зайці вибігають — до сильного холоду

На небі немає ані хмаринки — до сильних морозів

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Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

Іван

Ян

Герман

Хлопець у вигляді ангела. Фото: Artmajeur

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