Какой сегодня праздник 13 ноября — запреты и народные приметы

Парень со своей девушкой на диване. Фото: Freepik

Сегодня, 13 ноября 2024 года, в Украине и мире отмечается несколько обычных и церковных праздников. Узнайте, что празднуют люди в Украине и мире, кого чествуют верующие, что категорически нельзя делать в этот день и какие существуют народные приметы.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 13 ноября, день в Украине и мире

13 ноября люди в Украине и мире отмечают сразу два праздника, которые очень важны для народа.

Так, в этот день празднуют Всемирный день доброты, который создан для того, чтобы показать, как важно быть добрыми в наше время. Еще люди в Украине и во всем мире отмечают Международный день слепых, созданный по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Человек, отдающий сердце другому. Фото: Freepik

Какой сегодня, 13 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие чтят память святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского, который родился в 349 году. В народе знали мужчину по его проповеднической деятельности и по тому, как он проповедовал христианство.

Его проповедями восхищались люди во всем мире, а его духовное наследие продолжает жить и в настоящее время. Не стало Ивана Златоустого 407 года.

Изображение святителя Иоанна Златоустого. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 13 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически нельзя говорить плохие слова и даже думать о них, потому что Господь не будет слушать вас. К тому же, нельзя одалживать кому-то деньги, ведь можно остаться без средств и отдать собственное финансовое благополучие.

Народные приметы 13 ноября

Предки в древние времена верили, что:

Много инея на деревьях — к неурожайному году

Из леса зайцы выбегают — к сильному холоду

На небе нет ни облачка — к сильным морозам

Кто празднует День ангела 13 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

Иван

Ян

Герман

Парень в виде ангела. Фото: Artmajeur

Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники по новому стилю отмечают украинцы в ноябре 2024 года.

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