Яке сьогодні свято 12 листопада — заборони, прикмети і традиції

Яке сьогодні, 12 листопада, свято — заборони і народні прикмети
Сьогодні, 12 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається одразу декілька різних свят, зокрема, церковні. Дізнайтеся, що святкують українці та люди в різних країнах, що категорично не можна робити і які існують народні прикмети цього дня.
Новини.LIVE детальніше розповідають про цей день в Україні та світі.
Який сьогодні, 12 листопада, день в Україні та світі
Цього дня українці та люди у всьому світі відзначають декілька важливих свят. Саме 12 листопада насичений подіями, які описують культурні, суспільні та професійні аспекти життя. Так, до списку світових і українських свят входять такі важливі свята, як:
- Всесвітній День боротьби з пневмонією
- День фахівця з безпеки
Яке сьогодні, 12 листопада, церковне свято
12 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого священномученика Йосафата. Він був архієпископом Київським і Галицьким у ХІІ столітті та відомим проповідником православної віри. Йосафат став мучеником у 1054 році, коли був убитий під час нападу на Київ половцями, залишившись вірним Богові незважаючи на переслідування.
У народі цей день також називають "Синичкин день", коли спостерігають за поведінкою синиць і прикметами щодо зими. За повір’ями, наприклад, якщо синиці підлітають до вікон, варто чекати швидкого приходу морозів.
Що не можна робити 12 листопада — головні заборони дня
Цього дня існує декілька заборон, яких варто дотримуватися, щоб не заподіяти собі лиха. Так, 12 листопада не можна:
- Ображатися чи сваритися
- Відмовляти в допомозі
- Купувати взуття
- Далеко подорожувати
Народні прикмети 12 листопада
Цього дня наші предки вірили, що:
- Якщо синички сідають на підвіконня або залітають у двір, то це до наближення снігу чи морозів ￼ ￼.
- Якщо вранці холодно і морозно, весна очікується ранньою і теплою.
- Якщо 12 листопада йде сніг чи дощ, то варто чекати швидкого потепління і відлиги ￼.
- Спів птахів цього дня вказує на ранню весну і коротку зиму ￼
Хто святкує День ангела 12 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свій День ангела святкують люди, яких звати:
- Анастасія
- Артем
- Герман
- Йосип
- Леонід
- Макар
- Максим
- Марк
- Матвій
- Олександр
- Олена
- Семен
- Степан
- Юліан
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