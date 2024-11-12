Яке сьогодні свято 12 листопада — заборони, прикмети і традиції

Мама з сином за комп'ютером. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 12 листопада 2024 року, в Україні та світі відзначається одразу декілька різних свят, зокрема, церковні. Дізнайтеся, що святкують українці та люди в різних країнах, що категорично не можна робити і які існують народні прикмети цього дня.

Новини.LIVE детальніше розповідають про цей день в Україні та світі.

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Який сьогодні, 12 листопада, день в Україні та світі

Цього дня українці та люди у всьому світі відзначають декілька важливих свят. Саме 12 листопада насичений подіями, які описують культурні, суспільні та професійні аспекти життя. Так, до списку світових і українських свят входять такі важливі свята, як:

Всесвітній День боротьби з пневмонією

День фахівця з безпеки

Лікар. Фото: Freepik

Яке сьогодні, 12 листопада, церковне свято

12 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого священномученика Йосафата. Він був архієпископом Київським і Галицьким у ХІІ столітті та відомим проповідником православної віри. Йосафат став мучеником у 1054 році, коли був убитий під час нападу на Київ половцями, залишившись вірним Богові незважаючи на переслідування.

У народі цей день також називають "Синичкин день", коли спостерігають за поведінкою синиць і прикметами щодо зими. За повір’ями, наприклад, якщо синиці підлітають до вікон, варто чекати швидкого приходу морозів.

Священномученик Йосафат. Фото: risu.ua

Що не можна робити 12 листопада — головні заборони дня

Цього дня існує декілька заборон, яких варто дотримуватися, щоб не заподіяти собі лиха. Так, 12 листопада не можна:

Ображатися чи сваритися

Відмовляти в допомозі

Купувати взуття

Далеко подорожувати

Народні прикмети 12 листопада

Цього дня наші предки вірили, що:

Якщо синички сідають на підвіконня або залітають у двір, то це до наближення снігу чи морозів ￼ ￼.

Якщо вранці холодно і морозно, весна очікується ранньою і теплою.

Якщо 12 листопада йде сніг чи дощ, то варто чекати швидкого потепління і відлиги ￼.

Спів птахів цього дня вказує на ранню весну і коротку зиму ￼

Хто святкує День ангела 12 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела святкують люди, яких звати:

Анастасія

Артем

Герман

Йосип

Леонід

Макар

Максим

Марк

Матвій

Олександр

Олена

Семен

Степан

Юліан

Нагадаємо, ми писали про те, які свята в церковному календарі будуть в Україні в листопаді 2024 року.

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