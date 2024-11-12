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Какой сегодня, 12 ноября, праздник — запреты и народные приметы

12 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
Какой сегодня праздник 12 ноября — запреты, приметы и традиции
Мама с сыном на компьютере. Иллюстративное фото: Freepik
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 12 ноября 2024 года, в Украине и мире отмечается сразу несколько разных праздников, в частности церковные. Узнайте, что празднуют украинцы и люди в разных странах, что категорически нельзя делать и какие народные приметы существуют в этот день.

Новини.LIVE подробнее рассказывают об этом дне в Украине и мире.

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Какой сегодня, 12 ноября, день в Украине и мире

В этот день украинцы и люди во всем мире отмечают несколько важных праздников. Именно 12 ноября насыщен событиями, описывающими культурные, общественные и профессиональные аспекты жизни. Так, в список мировых и украинских праздников входят такие важные праздники, как:

  • Всемирный День борьбы с пневмонией
  • День специалиста по безопасности
День борьбы с пневмонией
Врач. Фото: Freepik

Какой сегодня, 12 ноября, церковный праздник

12 ноября в церковном календаре — день памяти святого священномученика Иосафата. Он был архиепископом Киевским и Галицким в XII веке и известным проповедником православной веры. Иосафат стал мучеником в 1054 году, когда был убит во время нападения на Киев половцами, оставшись верным Богу, несмотря на преследование.

В народе этот день также называют "Синичкин день", когда наблюдают за поведением синиц и приметами относительно зимы. По поверьям, например, если синицы подлетают к окнам, следует ожидать скорого прихода морозов.

день памяти святого священномученика Иосафата
Священномученик Иосафата. Фото: risu.ua

Что нельзя делать 12 ноября — главные запреты дня

В этот день существует несколько запретов, которые следует соблюдать, чтобы не причинить себе бед. Так, 12 ноября нельзя:

  • Обижаться или ссориться
  • Отказывать в помощи
  • Покупать обувь
  • Далеко путешествовать

Народные приметы 12 ноября

В этот день наши предки верили, что:

  • Если синички садятся на подоконник или залетают во двор, то это приближается снег или морозы ￼ ￼.
  • Если утром холодно и морозно, весна ожидается ранней и теплой.
  • Если 12 ноября идет снег или дождь, то следует ожидать быстрого потепления и оттепели.
  • Пение птиц в этот день указывает на раннюю весну и короткую зиму.

Кто празднует День ангела 12 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свой День ангела празднуют люди, которых зовут:

  • Анастасия
  • Артем
  • Герман
  • Иосиф
  • Леонид
  • Макар
  • Максим
  • Марк
  • Матвей
  • Александр
  • Елена
  • Семен
  • Степан
  • Юлиан

Напомним, мы писали о том, какие праздники в церковном календаре будут в Украине в ноябре 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что будут отмечать украинцы в ноябре 2024 по новому стилю.

Также мы сообщали о том, чего ожидать украинцам с ноября 2024 по прогнозам карт Таро.

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