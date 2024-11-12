Какой сегодня праздник 12 ноября — запреты, приметы и традиции

Какой сегодня, 12 ноября, праздник — запреты и народные приметы
Сегодня, 12 ноября 2024 года, в Украине и мире отмечается сразу несколько разных праздников, в частности церковные. Узнайте, что празднуют украинцы и люди в разных странах, что категорически нельзя делать и какие народные приметы существуют в этот день.
Новини.LIVE подробнее рассказывают об этом дне в Украине и мире.
Какой сегодня, 12 ноября, день в Украине и мире
В этот день украинцы и люди во всем мире отмечают несколько важных праздников. Именно 12 ноября насыщен событиями, описывающими культурные, общественные и профессиональные аспекты жизни. Так, в список мировых и украинских праздников входят такие важные праздники, как:
- Всемирный День борьбы с пневмонией
- День специалиста по безопасности
Какой сегодня, 12 ноября, церковный праздник
12 ноября в церковном календаре — день памяти святого священномученика Иосафата. Он был архиепископом Киевским и Галицким в XII веке и известным проповедником православной веры. Иосафат стал мучеником в 1054 году, когда был убит во время нападения на Киев половцами, оставшись верным Богу, несмотря на преследование.
В народе этот день также называют "Синичкин день", когда наблюдают за поведением синиц и приметами относительно зимы. По поверьям, например, если синицы подлетают к окнам, следует ожидать скорого прихода морозов.
Что нельзя делать 12 ноября — главные запреты дня
В этот день существует несколько запретов, которые следует соблюдать, чтобы не причинить себе бед. Так, 12 ноября нельзя:
- Обижаться или ссориться
- Отказывать в помощи
- Покупать обувь
- Далеко путешествовать
Народные приметы 12 ноября
В этот день наши предки верили, что:
- Если синички садятся на подоконник или залетают во двор, то это приближается снег или морозы ￼ ￼.
- Если утром холодно и морозно, весна ожидается ранней и теплой.
- Если 12 ноября идет снег или дождь, то следует ожидать быстрого потепления и оттепели.
- Пение птиц в этот день указывает на раннюю весну и короткую зиму.
Кто празднует День ангела 12 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свой День ангела празднуют люди, которых зовут:
- Анастасия
- Артем
- Герман
- Иосиф
- Леонид
- Макар
- Максим
- Марк
- Матвей
- Александр
- Елена
- Семен
- Степан
- Юлиан
Напомним, мы писали о том, какие праздники в церковном календаре будут в Украине в ноябре 2024 года.
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