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Яке сьогодні, 11 листопада, свято — головні заборони і прикмети

11 листопада 2024 05:05
Світлана Зайцева - Редактор
Яке сьогодні свято 11 листопада — народні прикмети і заборони
Чоловік, який тримає лампу над монетами. Фото: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 11 листопада 2024 року, люди в Україні та усьому світі відзначають важливе свято, зокрема, церковне. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити в цю дату і які народні прикмети існують з давніх часів.

Новини.LIVE розповідає детальніше про цей день.

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Який сьогодні, 11 листопада, день в Україні та світі

Цього дня українці та люди у світі відзначають таке важливо свято, як Міжнародний день енергозбереження. Українці, як ніхто інший, сьогодні знають, як важливо заощаджувати електроенергію в умовах воєнного стану, яке розпочалося ще у 2022 році.

Тому цей день націлений на те, щоб показати всім, як важливо берегти електрику.

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Людина, яка кладе монету в лампу. Фото ілюстративне: PowerEnergia

Яке сьогодні, 11 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни вшановують пам’ять преподобного Феодора Студита, сповідника. Святий народився в родині збирача податків і згодом став популярним завдяки ораторським здібностям на виступах на захист іконошанування.

796 року Феодор був засланий і ув’язнений у місті Солунь, а помер 826 року в монастирі "Святого Трифона" у Віфінії. А 845 року його мощі перенесли до Студійської обителі.

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Зображення преподобного Феодора Студита. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 11 листопада — головні заборони дня

Цього дня існує декілька заборон, яких варто дотримуватися, щоб не заподіяти собі лиха. До списку таких заборон входять заборони на:

  • Позичання грошей 
  • Конфлікти і плітки
  • Вживання алкогольних напоїв

Народні прикмети 11 листопада

Наші предки в давні часи вірили в різні народні прикмети, дивлячись на погоду за вікном і на свій сад. Так, вони вірили, що:

  • Багато зірок вночі — на велику кількість грибів наступного року
  • Сонячна і тепла погода — на наближення похолодання
  • Опадання не всього листя з вишні — на пізню і теплу зиму

Хто святкує День ангела 11 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають люди, яких звати:

  • Антон
  • Віктор
  • Євген
  • Максим
  • Опанас
  • Степан
  • Тимофій
  • Федір
  • Яків
  • Стефанія

Нагадаємо, ми писали про те, які свята в церковному календарі будуть в Україні в листопаді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, що відзначатимуть українці в листопаді 2024 року за новим стилем.

Також ми повідомляли про те, чого очікувати українцям від листопада 2024 року за прогнозами карт Таро.

11 листопада іменини свята народні прикмети заборони

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