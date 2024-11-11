Яке сьогодні свято 11 листопада — народні прикмети і заборони

Яке сьогодні, 11 листопада, свято — головні заборони і прикмети
Сьогодні, 11 листопада 2024 року, люди в Україні та усьому світі відзначають важливе свято, зокрема, церковне. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити в цю дату і які народні прикмети існують з давніх часів.
Новини.LIVE розповідає детальніше про цей день.
Який сьогодні, 11 листопада, день в Україні та світі
Цього дня українці та люди у світі відзначають таке важливо свято, як Міжнародний день енергозбереження. Українці, як ніхто інший, сьогодні знають, як важливо заощаджувати електроенергію в умовах воєнного стану, яке розпочалося ще у 2022 році.
Тому цей день націлений на те, щоб показати всім, як важливо берегти електрику.
Яке сьогодні, 11 листопада, церковне свято
Сьогодні віряни вшановують пам’ять преподобного Феодора Студита, сповідника. Святий народився в родині збирача податків і згодом став популярним завдяки ораторським здібностям на виступах на захист іконошанування.
796 року Феодор був засланий і ув’язнений у місті Солунь, а помер 826 року в монастирі "Святого Трифона" у Віфінії. А 845 року його мощі перенесли до Студійської обителі.
Що не можна робити 11 листопада — головні заборони дня
Цього дня існує декілька заборон, яких варто дотримуватися, щоб не заподіяти собі лиха. До списку таких заборон входять заборони на:
- Позичання грошей
- Конфлікти і плітки
- Вживання алкогольних напоїв
Народні прикмети 11 листопада
Наші предки в давні часи вірили в різні народні прикмети, дивлячись на погоду за вікном і на свій сад. Так, вони вірили, що:
- Багато зірок вночі — на велику кількість грибів наступного року
- Сонячна і тепла погода — на наближення похолодання
- Опадання не всього листя з вишні — на пізню і теплу зиму
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Сьогодні свої іменини відзначають люди, яких звати:
- Антон
- Віктор
- Євген
- Максим
- Опанас
- Степан
- Тимофій
- Федір
- Яків
- Стефанія
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