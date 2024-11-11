Какой сегодня праздник 11 ноября — народные приметы и запреты

Мужчина, держащий лампу над монетами. Фото: Pinterest

Сегодня, 11 ноября 2024 года, люди в Украине и во всем мире отмечают важный праздник, в частности, церковный. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать в эту дату и какие народные приметы существуют с давних времен.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом дне.

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Какой сегодня, 11 ноября, день в Украине и мире

В этот день украинцы и люди в мире отмечают такой важный праздник, как Международный день энергосбережения. Украинцы, как никто другой, сегодня знают, как важно экономить электроэнергию в условиях военного положения, которое началось еще в 2022 году.

Поэтому этот день нацелен на то, чтобы показать всем, как важно беречь электричество.

Человек, который кладет монету в лампу. Фото иллюстративное: PowerEnergia

Какой сегодня, 11 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие чтят память преподобного Феодора Студита, исповедника. Святой родился в семье сборщика налогов и впоследствии стал популярным благодаря ораторским способностям на выступлениях в защиту иконопочитания.

В 796 году Феодор был сослан и заключен в городе Солунь, а умер в 826 году в монастыре "Святого Трифона" в Вифинии. А в 845 году его мощи перенесли в Студийскую обитель.

Изображение преподобного Феодора Студита. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 11 ноября — главные запреты дня

В этот день существует несколько запретов, которые следует соблюдать, чтобы не причинить себе бед. В список таких запретов входят запреты на:

Одалживание денег

Конфликты и сплетни

Употребление алкогольных напитков

Народные приметы 11 ноября

Наши предки в древности верили в разные народные приметы, глядя на погоду за окном и на свой сад. Так, они верили, что:

Много звезд ночью — на большое количество грибов в следующем году

Солнечная и теплая погода — на приближение похолодания

Опадание не всех листьев с вишни — на позднюю и теплую зиму

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Сегодня свои именины отмечают люди, которых зовут:

Антон

Виктор

Евгений

Максим

Афанасий

Степан

Тимофей

Федор

Яков

Стефания

Напомним, мы писали о том, какие праздники в церковном календаре будут в Украине в ноябре 2024 года.

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