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Какой сегодня, 11 ноября, праздник — главные запреты и приметы

11 ноября 2024 05:05
Светлана Зайцева - Редактор
Какой сегодня праздник 11 ноября — народные приметы и запреты
Мужчина, держащий лампу над монетами. Фото: Pinterest
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 11 ноября 2024 года, люди в Украине и во всем мире отмечают важный праздник, в частности, церковный. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать в эту дату и какие народные приметы существуют с давних времен.

Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом дне.

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Какой сегодня, 11 ноября, день в Украине и мире

В этот день украинцы и люди в мире отмечают такой важный праздник, как Международный день энергосбережения. Украинцы, как никто другой, сегодня знают, как важно экономить электроэнергию в условиях военного положения, которое началось еще в 2022 году.

Поэтому этот день нацелен на то, чтобы показать всем, как важно беречь электричество.

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Человек, который кладет монету в лампу. Фото иллюстративное: PowerEnergia

Какой сегодня, 11 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие чтят память преподобного Феодора Студита, исповедника. Святой родился в семье сборщика налогов и впоследствии стал популярным благодаря ораторским способностям на выступлениях в защиту иконопочитания.

В 796 году Феодор был сослан и заключен в городе Солунь, а умер в 826 году в монастыре "Святого Трифона" в Вифинии. А в 845 году его мощи перенесли в Студийскую обитель.

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Изображение преподобного Феодора Студита. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 11 ноября — главные запреты дня

В этот день существует несколько запретов, которые следует соблюдать, чтобы не причинить себе бед. В список таких запретов входят запреты на:

  • Одалживание денег
  • Конфликты и сплетни
  • Употребление алкогольных напитков

Народные приметы 11 ноября

Наши предки в древности верили в разные народные приметы, глядя на погоду за окном и на свой сад. Так, они верили, что:

  • Много звезд ночью — на большое количество грибов в следующем году
  • Солнечная и теплая погода — на приближение похолодания
  • Опадание не всех листьев с вишни — на позднюю и теплую зиму

Кто празднует День ангела 11 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают люди, которых зовут:

  • Антон
  • Виктор
  • Евгений
  • Максим
  • Афанасий
  • Степан
  • Тимофей
  • Федор
  • Яков
  • Стефания

Напомним, мы писали о том, какие праздники в церковном календаре будут в Украине в ноябре 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что будут отмечать украинцы в ноябре 2024 по новому стилю.

Также мы сообщали о том, чего ожидать украинцам от ноября 2024 года по прогнозам карт Таро.

11 ноября именины праздники народные приметы запреты

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