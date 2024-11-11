Какой сегодня праздник 11 ноября — народные приметы и запреты

Какой сегодня, 11 ноября, праздник — главные запреты и приметы
Сегодня, 11 ноября 2024 года, люди в Украине и во всем мире отмечают важный праздник, в частности, церковный. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать в эту дату и какие народные приметы существуют с давних времен.
Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом дне.
Какой сегодня, 11 ноября, день в Украине и мире
В этот день украинцы и люди в мире отмечают такой важный праздник, как Международный день энергосбережения. Украинцы, как никто другой, сегодня знают, как важно экономить электроэнергию в условиях военного положения, которое началось еще в 2022 году.
Поэтому этот день нацелен на то, чтобы показать всем, как важно беречь электричество.
Какой сегодня, 11 ноября, церковный праздник
Сегодня верующие чтят память преподобного Феодора Студита, исповедника. Святой родился в семье сборщика налогов и впоследствии стал популярным благодаря ораторским способностям на выступлениях в защиту иконопочитания.
В 796 году Феодор был сослан и заключен в городе Солунь, а умер в 826 году в монастыре "Святого Трифона" в Вифинии. А в 845 году его мощи перенесли в Студийскую обитель.
Что нельзя делать 11 ноября — главные запреты дня
В этот день существует несколько запретов, которые следует соблюдать, чтобы не причинить себе бед. В список таких запретов входят запреты на:
- Одалживание денег
- Конфликты и сплетни
- Употребление алкогольных напитков
Народные приметы 11 ноября
Наши предки в древности верили в разные народные приметы, глядя на погоду за окном и на свой сад. Так, они верили, что:
- Много звезд ночью — на большое количество грибов в следующем году
- Солнечная и теплая погода — на приближение похолодания
- Опадание не всех листьев с вишни — на позднюю и теплую зиму
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Сегодня свои именины отмечают люди, которых зовут:
- Антон
- Виктор
- Евгений
- Максим
- Афанасий
- Степан
- Тимофей
- Федор
- Яков
- Стефания
Напомним, мы писали о том, какие праздники в церковном календаре будут в Украине в ноябре 2024 года.
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