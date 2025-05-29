Вознесіння Господнє 2025 — як привабити щастя 29 травня — особливий обряд

Жінка у церкві читає біблію. Фото: freepik.com

Вознесіння Господнє — одне з двунадесятих свят, яке віряни традиційно відзначають рівно через 40 днів після Великодня. У 2025 році воно припадає на 29 травня. Вважається, що все зроблене з вірою цього дня має потужну силу. В народі ж існує багато прикмет, традицій та особливих ритуалів, які проводять саме у свято, щоб привабити щастя, здоров'я та добробут.

Що обов'язково варто зробити на Вознесіння Господнє, щоб стати щасливим та залучити у життя усе добре, дізнавайтесь далі у статті.

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Головні традиції та обряди, які допоможуть вам залучити щастя у цей день:

1. Відвідайте церкву та помоліться щиро

У храмах цього дня проходять святкові богослужіння. Вважається, що усі молитви, виголошені на Вознесіння, мають особливу силу й будуть почуті, особливо якщо вони йдуть від серця. Попросіть у Бога миру, здоров'я, добробуту — усе добре обов'язково повернеться у ваше життя.

Віряни у церкві на літургії. Фото: preobraz.kiev.ua

2. Поставте свічку за померлих

На Вознесіння Господнє заведено молитися за душі померлих. У церкві або вдома запаліть свічку та помоліться за упокій.

3. Спечіть "вознесенські драбинки"

Традиційне печиво у формі сходинок символізує шлях Ісуса на небо. Печуть його з вірою, що це принесе щастя, а сім перекладин на драбинці — це символ семи небес, які долає душа на шляху до Бога. Частуйте цим печивом рідних і друзів — це принесе благополуччя у ваш дім.

Печиво "вознесенські драбинки". Скриншот з відео на Youtube

4. Зробіть добру справу — допоможіть незнайомцю

В народі вірять, що саме на Вознесіння Ісус може з'явитися на землі в образі звичайного подорожнього. Подайте милостиню, поділіться їжею або просто допоможіть тому, хто цього потребує. Такий вчинок відкриває шлях до щастя, удачі й Божого захисту на весь рік.

Особливий обряд на Вознесіння, щоб привабити щастя

У свято Вознесіння 29 травня слід раненько прокинутись та вмитися чистою водою, примовляючи:

"Як Ісус вознісся до неба, так і моє щастя хай підніметься й прибуде. Амінь".

Після цього прочитайте будь-яку відому вам молитву, наприклад "Отче наш", і з вірою у серці подивіться на небо. У цей момент попросіть про те, чого найбільше потребуєте. Вважається, що саме в цей день прохання неодмінно буде почуто.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити на свято Вознесіння Господнє.

Нагадаємо, також ми розповідали, коли у 2025 році будемо відзначати Медовий, Яблучний і Горіховий Спас.