Вознесение Господне 2025 — как привлечь счастье 29 мая — особый обряд

Женщина в церкви читает библию. Фото: freepik.com

Вознесение Господне — один из двунадесятых праздников, который верующие традиционно отмечают ровно через 40 дней после Пасхи. В 2025 году он приходится на 29 мая. Считается, что все сделанное с верой в этот день имеет мощную силу. В народе же существует много примет, традиций и особых ритуалов, которые проводят именно в праздник, чтобы привлечь счастье, здоровье и благополучие.

Что обязательно стоит сделать на Вознесение Господне, чтобы стать счастливым и привлечь в жизнь все хорошее, узнавайте далее в статье.

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Что обязательно сделать на Вознесение Господне 2025 — традиции

Главные традиции и обряды, которые помогут вам привлечь счастье в этот день:

1. Посетите церковь и помолитесь искренне

В храмах в этот день проходят праздничные богослужения. Считается, что все молитвы, произнесенные на Вознесение, имеют особую силу и будут услышаны, особенно если они идут от сердца. Попросите у Бога мира, здоровья, благополучия — все хорошее обязательно вернется в вашу жизнь.

Верующие в церкви на литургии. Фото: preobraz.kiev.ua

2. Поставьте свечу за умерших

На Вознесение Господне принято молиться за души умерших. В церкви или дома зажгите свечу и помолитесь за упокой.

3. Испеките "вознесенские лесенки"

Традиционное печенье в форме лесенки символизирует путь Иисуса на небо. Пекут его с верой, что это принесет счастье, а семь перекладин на лесенке — это символ семи небес, которые преодолевает душа на пути к Богу. Угощайте этим печеньем родных и друзей — это принесет благополучие в ваш дом.

Печенье "вознесенские лесенки". Скриншот с видео на Youtube

4. Сделайте доброе дело — помогите незнакомцу

В народе верят, что именно на Вознесение Иисус может появиться на земле в образе обычного путника. Подайте милостыню, поделитесь едой или просто помогите тому, кто в этом нуждается. Такой поступок открывает путь к счастью, удаче и Божьей защите на весь год.

Особый обряд на Вознесение, чтобы привлечь счастье

В праздник Вознесения 29 мая следует рано проснуться и умыться чистой водой, приговаривая:

"Как Иисус вознесся к небу, так и мое счастье пусть поднимется и прибудет. Аминь".

После этого прочитайте любую известную вам молитву, например "Отче наш", и с верой в сердце посмотрите на небо. В этот момент попросите о том, в чем больше всего нуждаетесь. Считается, что именно в этот день просьба непременно будет услышана.

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