Привітання з Яблучним Спасом 2025 — найкращі побажання у прозі, віршах і листівках

Українці відзначають Яблучний Спас. Фото: Вечірній Київ

У цю середу, 6 серпня, Україна святкує світле літнє свято, яке входить до числа дванадесятих, — Яблучний Спас або Преображення Господнє. У цю велику дату заведено вітати один одного, бажаючи здоров'я, добробуту, щастя і найголовніше — миру.

Спеціально до великого свята Новини.LIVE підготував красиві привітання та душевні побажання у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з Яблучним Спасом близьких, друзів та знайомих.

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Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Зі славетним святом хочу привітати вас —

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

***

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий Другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Другий Спас прийшов, ура!

Збирати яблука усім пора.

Якщо буде солодкий врожай,

Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде вдатний.

Ну а якщо яблука пахучі,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Ось і другий Спас прийшов

З щедрими дарами,

Нехай буде мир у вас

І Господь над вами.

Щоб завжди родило вам

І в саду, і в полі,

Щоб не знали ви біди —

Щедрої вам долі!

Яблучний Спас 2025 — щирі та душевні привітання у прозі

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай ваше життя буде щедрим, світлим і гармонійним. Бажаю добробуту, тепла в душі та мудрості, щоб кожен день дарував натхнення і радість.

***

З Яблучним Спасом! У час, коли наша країна виборює свободу, бажаю вам внутрішньої сили та віри. Нехай Господь захищає наших воїнів, дарує мир рідній землі, а в душах українців живе надія, що перетворює темряву на світло.

***

Щирі вітання з Яблучним Спасом! Нехай Господь оберігає ваш дім від смутку й тривог. Бажаю, щоб кожна мить була солодкою, як стигле яблуко, а серце наповнювалося любов'ю, миром і вірою у добрі чудеса.

***

Зі святом! Нехай врожай буде щедрим, а серце — спокійним. Бажаю, щоб у домі завжди було що поставити на стіл, а в душі — тепло, яке зігріває навіть у найпохмуріші дні.

***

Зі святом Преображення Господнього! У цей непростий час бажаю вам і вашій родині міцної віри, внутрішнього спокою й тепла. Нехай Господь оновлює сили щодня, а на нашу країну зійде благословенний мир. Хай навіть у темряві війни серце зберігає світло.

***

З Яблучним Спасом вас! Хай Божа ласка огортає ваш дім, а кожен ваш вчинок приносить добрі плоди. Нехай терпіння, щирість і доброта ведуть до радості й душевного миру.

***

З Яблучним Спасом! Хай у родині буде злагода, в серці — спокій, а у ваш дім приходить лише добро і світла радість.

***

У цей Яблучний Спас просимо Господа про найдорожче — про життя, про мир, про повернення тих, хто захищає нашу землю. Нехай молитви цього дня будуть почуті.

З Яблучним Спасом — привітання у листівках

Листівки з Яблучним Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Яблучним Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Яблучним Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Яблучним Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Яблучним Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Яблучним Спасом 2025 року

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