Поздравления с Яблочным Спасом 2025 — лучшие пожелания в прозе, стихах и открытках

Украинцы отмечают Яблочный Спас. Фото: Вечірній Київ

В эту среду, 6 августа, Украина празднует светлый летний праздник, который входит в число двунадесятых, — Яблочный Спас или Преображение Господне. В эту великую дату принято поздравлять друг друга, желая здоровья, благополучия, счастья и самое главное — мира.

Специально к большому празднику Новини.LIVE подготовил красивые поздравления и душевные пожелания в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с Яблочным Спасом близких, друзей и знакомых.

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Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Зі славетним святом хочу привітати вас —

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

***

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий Другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Другий Спас прийшов, ура!

Збирати яблука усім пора.

Якщо буде солодкий врожай,

Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде вдатний.

Ну а якщо яблука пахучі,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Ось і другий Спас прийшов

З щедрими дарами,

Нехай буде мир у вас

І Господь над вами.

Щоб завжди родило вам

І в саду, і в полі,

Щоб не знали ви біди —

Щедрої вам долі!

Яблочный Спас 2025 — искренние и душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть ваша жизнь будет щедрой, светлой и гармоничной. Желаю благополучия, тепла в душе и мудрости, чтобы каждый день дарил вдохновение и радость.

***

С Яблочным Спасом! Во время, когда наша страна борется за свободу, желаю вам внутренней силы и веры. Пусть Господь защищает наших воинов, дарит мир родной земле, а в душах украинцев живет надежда, которая превращает тьму в свет.

***

Искренние поздравления с Яблочным Спасом! Пусть Господь оберегает ваш дом от печали и тревог. Желаю, чтобы каждый миг был сладким, как спелое яблоко, а сердце наполнялось любовью, миром и верой в добрые чудеса.

***

С праздником! Пусть урожай будет щедрым, а сердце — спокойным. Желаю, чтобы в доме всегда было что поставить на стол, а в душе — тепло, которое согревает даже в самые пасмурные дни.

***

С праздником Преображения Господня! В это непростое время желаю вам и вашей семье крепкой веры, внутреннего спокойствия и тепла. Пусть Господь обновляет силы ежедневно, а на нашу страну сойдет благословенный мир. Пусть даже во тьме войны сердце сохраняет свет.

***

С Яблочным Спасом вас! Пусть Божья ласка окутывает ваш дом, а каждый ваш поступок приносит добрые плоды. Пусть терпение, искренность и доброта ведут к радости и душевному миру.

***

С Яблочным Спасом! Пусть в семье будет согласие, в сердце — покой, а в ваш дом приходит только добро и светлая радость.

***

В этот Яблочный Спас просим Господа о самом дорогом — о жизни, о мире, о возвращении тех, кто защищает нашу землю. Пусть молитвы этого дня будут услышаны.

С Яблочным Спасом — поздравления в открытках

Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Яблочным Спасом 2025 года

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