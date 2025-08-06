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Главная Праздники Яблочный Спас 2025 — поздравления и открытки, что затронут сердце

Яблочный Спас 2025 — поздравления и открытки, что затронут сердце

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 06:03
Поздравления с Яблочным Спасом 2025 — лучшие пожелания в прозе, стихах и открытках
Украинцы отмечают Яблочный Спас. Фото: Вечірній Київ

В эту среду, 6 августа, Украина празднует светлый летний праздник, который входит в число двунадесятых, — Яблочный Спас или Преображение Господне. В эту великую дату принято поздравлять друг друга, желая здоровья, благополучия, счастья и самое главное — мира.

Специально к большому празднику Новини.LIVE подготовил красивые поздравления и душевные пожелания в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с Яблочным Спасом близких, друзей и знакомых.

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Красивые поздравления с Яблочным Спасом в стихах на украинском языке

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

***

Зі славетним святом хочу привітати вас —
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!

***

Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий Другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

***

Другий Спас прийшов, ура!
Збирати яблука усім пора.
Якщо буде солодкий врожай,
Мерщій у кошик його збирай.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде вдатний.
Ну а якщо яблука пахучі,
Чекай любові палкої й жагучої!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Ось і другий Спас прийшов
З щедрими дарами,
Нехай буде мир у вас
І Господь над вами.
Щоб завжди родило вам
І в саду, і в полі,
Щоб не знали ви біди —
Щедрої вам долі!

Яблочный Спас 2025 — искренние и душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть ваша жизнь будет щедрой, светлой и гармоничной. Желаю благополучия, тепла в душе и мудрости, чтобы каждый день дарил вдохновение и радость.

***

С Яблочным Спасом! Во время, когда наша страна борется за свободу, желаю вам внутренней силы и веры. Пусть Господь защищает наших воинов, дарит мир родной земле, а в душах украинцев живет надежда, которая превращает тьму в свет.

***

Искренние поздравления с Яблочным Спасом! Пусть Господь оберегает ваш дом от печали и тревог. Желаю, чтобы каждый миг был сладким, как спелое яблоко, а сердце наполнялось любовью, миром и верой в добрые чудеса.

***

С праздником! Пусть урожай будет щедрым, а сердце — спокойным. Желаю, чтобы в доме всегда было что поставить на стол, а в душе — тепло, которое согревает даже в самые пасмурные дни.

***

С праздником Преображения Господня! В это непростое время желаю вам и вашей семье крепкой веры, внутреннего спокойствия и тепла. Пусть Господь обновляет силы ежедневно, а на нашу страну сойдет благословенный мир. Пусть даже во тьме войны сердце сохраняет свет.

***

С Яблочным Спасом вас! Пусть Божья ласка окутывает ваш дом, а каждый ваш поступок приносит добрые плоды. Пусть терпение, искренность и доброта ведут к радости и душевному миру.

***

С Яблочным Спасом! Пусть в семье будет согласие, в сердце — покой, а в ваш дом приходит только добро и светлая радость.

***

В этот Яблочный Спас просим Господа о самом дорогом — о жизни, о мире, о возвращении тех, кто защищает нашу землю. Пусть молитвы этого дня будут услышаны.

С Яблочным Спасом — поздравления в открытках

Красивые поздравления с Яблочным Спасом 2025
Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Яблочный Спас 2025 — искренние и душевные поздравления
Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Яблочный Спас 2025 — открытки
Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE
С Яблочным Спасом – поздравления в открытках
Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE
С Яблочным Спасом — картинки
Открытки с Яблочным Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Яблочным Спасом 2025 года

 

 

Ранее мы рассказывали, какие продукты запрещено святить на Яблочный Спас.

Также предлагаем узнать, каких традиций и запретов придерживаются украинцы на Яблочный Спас и как привлечь счастье на целый год.

поздравления открытки Яблочный Спас 6 августа Преображение Господне праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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