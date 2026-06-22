Грошова фортуна вже стукає у двері цих знаків Зодіаку за Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Ілона Мазур Редактор

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким слід чекати на велику удачу у сфері фінансів на цьому тижні, з 22 по 28 червня. Енергія цього періоду сприятиме заробіткам, вигідним домовленостям, вдалій економії та правильним інвестиціям.

Дізнайтеся у прогнозі Новини.LIVE, кому цей тиждень принесе справжній грошовий успіх і як не проґавити шанс.

Близнюки — карта Таро "Шістка Пентаклів"

Цей період принесе вам заслужену винагороду. "Шістка Пентаклів" говорить про додатковий дохід. Особливо уважними варто бути 24-26 червня. У ці дні можуть надходити цікаві повідомлення щодо співпраці, замовлень. Не соромтеся говорити про оплату своєї праці.

Рак — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" вказує на несподіваний поворот подій, який здатний покращити матеріальне становище. Цього тижня варто уважно переглядати електронну пошту, повідомлення та пропозиції, які раніше здавалися нецікавими. Не відкладайте важливі рішення. Доля може відкривати двері там, де ви давно перестали стукати.

Скорпіон — карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Період з 22 по 28 червня буде сприятливим для переговорів, співбесід, серйозних розмов із керівництвом. "Вісімка Пентаклів" каже про професійний розвиток та оплату за добре виконану роботу. Інвестуйте більше у знання, навчання або інструменти.

Водолій — карта Таро "Двійка Жезлів"

Ви отримаєте шанс вийти на новий рівень доходів. "Двійка Жезлів" говорить про перспективні плани та вигідні домовленості. Успіх може прийти через знайомство. Не відмовляйтеся від сміливих ідей лише через страх помилитися.

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