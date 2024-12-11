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Гороскоп Таро на цей тиждень 9-15 грудня — кому пощастить

11 грудня 2024 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Які знаки Зодіаку будуть найуспішнішими цього тижня 9-15 грудня — Таро прогноз
Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Цього тижня представники одразу п’яти знаків зодіакального сузір’я можуть досягти великих успіхів. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку містичні карти Таро обіцяють щедрі подарунки і гідні винагороди за зусилля найближчими днями.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Козеріг

Тарологи рекомендують представникам цього знака Зодіаку забути про скромність і цього тижня намагатися здійснити свої мрії. Згідно з прогнозами містичних карт Таро Козерогам поточний тиждень принесе справжнє багатство.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Овен

Карти Таро обіцяють людям під цим зодіакальним знаком доволі рідкісний шанс отримати непогану винагороду за свої старання. Завдяки цьому Овнам вдасться здійснити свої мрії і вирішити проблеми, які псували їхнє життя останнім часом.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

Таро обіцяє представникам цього зодіакального знаку гарний сюрприз від близької людини. Хтось вирішить порадувати Стрільця, причому, подарунки будуть доволі щедрими і такими, які неможливо буде забути. Тарологи радять вам зробити все, що можна, щоб підкорити нові вершини.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, можуть не лише розбагатіти цього тижня, а й радикально змінити своє життя. Причому, карти Таро радять розпочати зі зміни того, що Ракам не подобається у стосунках з коханою людиною.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

Цього тижня представники цього знака Зодіаку можуть стати доволі успішними на роботі. Карти Таро радять сміливо йти назустріч конкурентам і дослухатися до власної інтуїції. Дівам також не варто соромитися просити винагороду за свою працю.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що обіцяє всім знакам Зодіаку Ретроградний Марс 2025. 

Раніше ми розповідали про те, чого слід очікувати українцям у грудні 2024 року від карт Таро.

Також ми повідомляли про те, чого варто очікувати Тельцям від 2025 року за прогнозами карт Таро.

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