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Ретроградний Марс 6 грудня-24 лютого 2025 року — Таро гороскоп

7 грудня 2024 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Таро гороскоп на Ретроградний Марс з 6 грудня до 24 лютого 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Розклад за картами Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

З шостого грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року — Ретроградний Марс, тому настав час передивитися прийняті рішення, інстинкти і бажання. Дізнайтеся, що цей період обіцяє всім знакам Зодіаку згідно з прогнозами містичних карт Таро.

Новини.LIVE розповідає, що українцям прогнозують карти Таро в період з шостого грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз Таро на період Ретроградного Марсу:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта "Десятка Мечів"

Настав час братися до роботи. Ця карта радить уникати сварок на роботі та бути обачними в особистому житті, адже кохана людина може зробити боляче.

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта "Диявол"

На вашому шляху незабаром з’являться нові спокуси, а на роботі — нові виклики. В особистому житті спробуйте дещо нове. 

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта "Місяць"

Вам заважають власні комплекси. В особистому житті все приховане вилізе назовні, а на роботі будьте обережні з "підводним камінням".

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта "Шістка Жезлів"

На вашому шляху будуть нові перемоги, але в особистому житті сміливо крокуйте до них. На роботі з’являться нові успіхи. 

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта "Лицар Жезлів"

В особистому житті будьте більш активними, а на роботі сміливо йдіть вперед.

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта "Сімка Пентаклів"

Перш, ніж рухатися вперед, оцініть власні шанси на успіх. Карта радить вам перевірити кохану людину, а на роботі — проявити свої таланти.

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта "Король Жезлів"

В особистому житті вам не варто вестися на будь-які провокації, а на роботі краще проявити свій характер.

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта "Десятка Пентаклів"

Ви вже стали успішною людиною, але не зупиняйтеся і йдіть далі. В особистому житті насолодіться стосунками, а на роботі подбайте про місце підґрунтя власної справи.

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта "Трійка Мечів"

Чекайте на нові виклики і розчарування в особистому житті. На роботі будьте обережні зі своїми ворогами.

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта "Король Кубків"

У стосунках розкрийте ширше своє серце, а на роботі дослухайтеся до нього.

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта "Десятка Жезлів"

У період Ретроградного Марса вам буде дуже складно, причому, в роботі також. В особистому житті не беріть випробування виключно на себе. 

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта "Двійка Пентаклів"

Настав час пробувати щось нове. Поїдьте кудись вдвох зі своїм партнером і спробуйте почати новий проєкт на роботі. 

Гороскоп до 24 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку розбагатіють в грудні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку змінять своє життя до кінця 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку вдасться зустріти кохану людину в грудні 2024 року. 

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