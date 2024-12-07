Таро гороскоп на Ретроградний Марс з 6 грудня до 24 лютого 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ретроградний Марс 6 грудня-24 лютого 2025 року — Таро гороскоп
З шостого грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року — Ретроградний Марс, тому настав час передивитися прийняті рішення, інстинкти і бажання. Дізнайтеся, що цей період обіцяє всім знакам Зодіаку згідно з прогнозами містичних карт Таро.
Новини.LIVE розповідає, що українцям прогнозують карти Таро в період з шостого грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз Таро на період Ретроградного Марсу:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта "Десятка Мечів"
Настав час братися до роботи. Ця карта радить уникати сварок на роботі та бути обачними в особистому житті, адже кохана людина може зробити боляче.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта "Диявол"
На вашому шляху незабаром з’являться нові спокуси, а на роботі — нові виклики. В особистому житті спробуйте дещо нове.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта "Місяць"
Вам заважають власні комплекси. В особистому житті все приховане вилізе назовні, а на роботі будьте обережні з "підводним камінням".
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта "Шістка Жезлів"
На вашому шляху будуть нові перемоги, але в особистому житті сміливо крокуйте до них. На роботі з’являться нові успіхи.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта "Лицар Жезлів"
В особистому житті будьте більш активними, а на роботі сміливо йдіть вперед.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта "Сімка Пентаклів"
Перш, ніж рухатися вперед, оцініть власні шанси на успіх. Карта радить вам перевірити кохану людину, а на роботі — проявити свої таланти.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта "Король Жезлів"
В особистому житті вам не варто вестися на будь-які провокації, а на роботі краще проявити свій характер.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта "Десятка Пентаклів"
Ви вже стали успішною людиною, але не зупиняйтеся і йдіть далі. В особистому житті насолодіться стосунками, а на роботі подбайте про місце підґрунтя власної справи.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта "Трійка Мечів"
Чекайте на нові виклики і розчарування в особистому житті. На роботі будьте обережні зі своїми ворогами.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта "Король Кубків"
У стосунках розкрийте ширше своє серце, а на роботі дослухайтеся до нього.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта "Десятка Жезлів"
У період Ретроградного Марса вам буде дуже складно, причому, в роботі також. В особистому житті не беріть випробування виключно на себе.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта "Двійка Пентаклів"
Настав час пробувати щось нове. Поїдьте кудись вдвох зі своїм партнером і спробуйте почати новий проєкт на роботі.
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