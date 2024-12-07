Таро гороскоп на Ретроградный Марс с 6 декабря по 24 февраля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Ретроградный Марс 6 декабря-24 февраля 2025 года — Таро гороскоп
С шестого декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года — Ретроградный Марс, поэтому пора пересмотреть принятые решения, инстинкты и желания. Узнайте, что этот период обещает всем знакам Зодиака согласно прогнозам мистических карт Таро.
Новини.LIVE рассказывает, что украинцам прогнозируют карты Таро в период с шестого декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть прогноз Таро на период Ретроградного Марса:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта "Десятка Мечей"
Пора браться за работу. Эта карта советует избегать ссор на работе и быть осмотрительными в личной жизни, ведь любимый человек может сделать больно.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта "Дьявол"
На вашем пути вскоре появятся новые искушения, а на работе — новые вызовы.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Карта "Месяц"
Вам мешают собственные комплексы. В личной жизни все скрытое вылезет наружу, а на работе будьте осторожны с "подводными камнями".
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта "Шестерка Жезлов"
На вашем пути будут новые победы, но в личной жизни смело шагайте к ним. На работе появятся новые успехи.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта "Рыцарь Жезлов"
В личной жизни будьте активнее, а на работе смело идите вперед.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта "Семерка Пентаклей"
Прежде, чем двигаться вперед, оцените собственные шансы на успех. Карта советует вам проверить любимого человека, а на работе — проявить свои таланты.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта "Король Жезлов"
В личной жизни вам не стоит вестись на какие-либо провокации, а на работе лучше проявить свой характер.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта "Десятка Пентаклей"
Вы уже стали успешным человеком, но не останавливайтесь и идите дальше. В личной жизни насладитесь отношениями, а на работе позаботьтесь о месте основания собственного дела.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта "Тройка Мечей"
Ждите новых вызовов и разочарований в личной жизни. На работе будьте осторожны со своими врагами.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта "Король Кубков"
В отношениях раскройте шире свое сердце, а на работе прислушивайтесь к нему.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта "Десятка Жезлов"
В период Ретроградного Марса вам будет очень сложно, причем, в работе тоже. В личной жизни не берите испытания исключительно на себя.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта "Двойка Пентаклей"
Пора пробовать что-то новое. Поезжайте куда-то вдвоем со своим партнером и попробуйте начать новый проект на работе.
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