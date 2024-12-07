Таро гороскоп на Ретроградный Марс с 6 декабря по 24 февраля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Расклад по картам Таро. Фото: Freepik

С шестого декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года — Ретроградный Марс, поэтому пора пересмотреть принятые решения, инстинкты и желания. Узнайте, что этот период обещает всем знакам Зодиака согласно прогнозам мистических карт Таро.

Новини.LIVE рассказывает, что украинцам прогнозируют карты Таро в период с шестого декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта "Десятка Мечей"

Пора браться за работу. Эта карта советует избегать ссор на работе и быть осмотрительными в личной жизни, ведь любимый человек может сделать больно.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта "Дьявол"

На вашем пути вскоре появятся новые искушения, а на работе — новые вызовы.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Карта "Месяц"

Вам мешают собственные комплексы. В личной жизни все скрытое вылезет наружу, а на работе будьте осторожны с "подводными камнями".

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта "Шестерка Жезлов"

На вашем пути будут новые победы, но в личной жизни смело шагайте к ним. На работе появятся новые успехи.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта "Рыцарь Жезлов"

В личной жизни будьте активнее, а на работе смело идите вперед.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта "Семерка Пентаклей"

Прежде, чем двигаться вперед, оцените собственные шансы на успех. Карта советует вам проверить любимого человека, а на работе — проявить свои таланты.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта "Король Жезлов"

В личной жизни вам не стоит вестись на какие-либо провокации, а на работе лучше проявить свой характер.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта "Десятка Пентаклей"

Вы уже стали успешным человеком, но не останавливайтесь и идите дальше. В личной жизни насладитесь отношениями, а на работе позаботьтесь о месте основания собственного дела.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта "Тройка Мечей"

Ждите новых вызовов и разочарований в личной жизни. На работе будьте осторожны со своими врагами.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта "Король Кубков"

В отношениях раскройте шире свое сердце, а на работе прислушивайтесь к нему.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта "Десятка Жезлов"

В период Ретроградного Марса вам будет очень сложно, причем, в работе тоже. В личной жизни не берите испытания исключительно на себя.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта "Двойка Пентаклей"

Пора пробовать что-то новое. Поезжайте куда-то вдвоем со своим партнером и попробуйте начать новый проект на работе.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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