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Що нам віщують карти Таро на зиму 2024-2025 — прогнози

3 грудня 2024 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Прогноз Таро на зиму 2024-2025 для всіх знаків Зодіаку — чого очікувати, що кажуть карти
Жінка, яка робить розклад по картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Містичні карти Таро допомагають нам дізнатися більше про своє майбутнє, зокрема, про різні аспекти нашого життя. Дізнайтеся, що нам підготували ці карти на зиму 2024-2025 років у сфері особистого життя, фінансів і кар’єри.

Новини.LIVE розповідає, що українцям прогнозують карти Таро взимку цього року.

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Особисте життя — карта "Двійка Пентаклів"

Дана карта не рекомендує зараз пов’язуватися любовними обіцянками. Люди, які вже довго разом, повинні замислитися над тим, як легко вони можуть приймати зміни у своєму житті. Спробуйте правильно користуватися різними обставинами у своєму житті та чекайте на нові можливості на своєму шляху.

Якщо ви відчуваєте, що у ваших стосунках настає криза, не сильно переймайтеся через це. Річ у тому, що почуття самі винесуть вас не поверхню, і вам лише варто прийняти зміни.

Двойка Пентаклей
Зображення карти "Двійка Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Кар’єра — карта "Паж Жезлів"

Дана карта належить до масті жезлів, які можуть вказувати як на звичайні події у житті, так і на певних людей. Пажі зазвичай — це молоді люди або діти, тому ця карта рекомендує вам взимку приділити цим категоріям людей більше уваги.

Карта "Паж Жезлів" розповідає про бажання піти геть новим шляхом, про творчий ентузіазм і перевірку власних сил. Взимку ця карта радить вам почати займатися чимось новим і дізнатися про всі можливості, які з’являються на вашому шляху. Але будьте обережні, щоб не забути про своїх рідних через нові ідеї. 

Паж Жезлов
Зображення карти "Паж Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Фінанси — карта "Трійка Пентаклів"

Дана карта вказує на професіоналізм, командну роботу і важливість планувати все у своєму житті. Якщо ви хочете заробляти більше грошей, спробуйте навчитися розбиратися в різних деталях. Завдяки роботі в колективі та плануванню вам вдасться досягти успіху.

Найближчим часом ви можете приєднатися до важливого проєкту, який дуже вас цікавить. Створіть правильну атмосферу в колективу і пишайтеся власними успіхами.

Тройка Пентаклей
Зображення карти "Трійка Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть отримати те, про що давно мріяли, на Новий рік 2025.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку можуть розлучитися наступного року. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть переїхати наступного року.

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