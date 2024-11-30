Гороскоп Таро на грудень 2024 для всіх знаків Зодіаку — прогноз по картах

Людина, яка робить розклад по картах Таро. Фото: Freepik

За декілька днів — грудень, тому варто знати, що нам підготував останній місяць календарного року. Тарологиня Анжела Перл розповіла, чого очікувати всім знакам Зодіаку від першого місяця зими за картами Таро.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозує Анжела Перл у грудні 2024 за картами Таро.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

10 кубків, Король жезлів, Королева пентаклів, Колісниця

У грудні ви зустрінетеся з рідними і, можливо, придбаєте собі домашнього улюбленці. А ще ви дізнаєтеся гарні новини про дітей або від дітей. Також ви можете отримати гарну пропозицію по роботі або непогану винагороду. Біля вас може бути жінка, яка вам щось підкаже або допоможе з грошима. Це може бути Козеріг, Діва або Телець.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

9 пентаклів, 5 мечів, Паж кубків, Паж пентаклів

Ви можете отримати непоганий прибуток, можливо, навіть премію, яку ви законно заслужили. Вам варто остерігатися заздрісників. Ви можете піти на уроки малювання або на танцювальний гурток, робитимете аудит і можете навіть почати власну справу. Вам вдасться відредагувати свій режим дня.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Колісниця, Паж кубків, Королева пентаклів

У грудні ви можете просунутися вперед у справах, а також десь подорожувати, зокрема, навіть переїхати. Також ви отримаєте гарні новини про дітей або від них і почнете щось нове вивчати. У вашому житті велику роль зіграє жінка-Телець, Козеріг або Діва. Скоріш за все, ви отримаєте дорогий подарунок.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

2 мечів, Ієрофант, Зірка

Вам доведеться зробити вибір і побути в центрі конфлікту зі співробітником або рідними людьми. Якщо початок грудня буде для вас не таким, як би вам хотілося, потім все зміниться на краще. Також у вас здійсняться найзаповітніші мрії.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

2 пентаклів, Світ, 7 пентаклів

Ви можете отримати гроші, але вам доведеться балансувати між доходами і витратами. Можливо, ці гроші надійдуть з двох джерел. Ви також можете кудись поїхати і будете спілкуватися з людиною з іншої країни. До того ж, ви можете отримати вищу посаду на роботі або змінити місце проживання. Також ви можете завагітніти або народити дитину.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Місяць, Паж жезлів, Король кубків

На початку грудня ви можете поїхати до своєї мами або вона приїде до вас. Також ви отримаєте гарну новину і кудись можете поїхати. Велику роль у вашому житті зіграє чоловік-Рак, Риби або Скорпіон.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Повішений, Туз жезлів, Колесо фортуни

Ви можете опинитися у підвішеній ситуації, а ваші гроші будуть заморожені. Також на вас чекає якась поїздка, подорож або навіть переїзд. До того ж, вам доведеться серйозно ризикнути, але результат буде задовільним.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

10 пентаклів, 7 пентаклів, Паж кубків

Ви можете отримати прибуток на роботі у вигляді премії, як результат вдало підписаної угоди. Не забувайте радіти життю, наприклад, ходити до театру або слухати гарну музику. У грудні у вас буде момент насолоди і справжнього щастя.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Король кубків, 7 пентаклів, Туз кубків, Колесо фортуни

Велику роль у вашому житті зіграє чоловік під знаком Рак, Риба або Скорпіон і за професією — лікар або психолог. Будьте обережні, адже вас можуть обікрасти і наздогнати певні ситуації з минулого життя. Ще ви отримаєте подарунок, пропозицію або запрошення, а також нові перспективи, пов’язані з кар’єрою або коханням. Купіть лотерейний квиток з 15 по 31 грудня.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Туз пентаклів, 2 кубків, Колісниця

У грудні ви отримаєте подарунок, гарний прибуток або підвищення на роботі. У новорічну ніч вам варто очікувати романтичного побачення або спільної поїздки. У бізнесі ви можете підписати вдалу угоду і навіть стати успішною людиною.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Імператор, Лицар Пентаклів, Королева Мечів

У грудні вам допоможе чоловік під знаком Овен — можливо це начальник, батько або друг. Ще велику роль у вашому житті зіграє жінка під знаком Водолія, Терезів або Близнюків.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

3 жезлів, 7 мечів, 10 жезлів

У грудні почнуть здійснюватися ваші мрії, але хтось може влізти у ваші стосунки. Будьте обережні, адже вас можуть обікрасти, тому не ділиться ні з ким своїми планами.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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