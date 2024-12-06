Гороскоп для Тельців на 2025 рік за Таро — про що говорять карти

Карти Таро і молода дівчина у вигляді Тельця. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Представники Тельця — це впевнені в собі люди із сильними нервами і миролюбним характером. Відома тарологиня Анжела Перл розповіли, чого варто очікувати людям під цим знаком Зодіаку наступного року згідно з прогнозами карт Таро.

Своїми прогнозами Анжела Перл поділилася на власному каналі в YouTube.

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Січень — "Королева Пентаклів"

Цього місяця у вас все чудово з фінансовим становищем. Можливо, ви щось придбаєте або підпишете угоду. Ви дуже впевнені в собі.

Зображення карти "Королева Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Лютий — "Зірка"

У вас здійсниться ваше найзаповітніше бажання або з'явиться нова мрія, яка реалізується. Ще ця карта може свідчити про те, що ви станете популярними.

Зображення карти "Зірка". Фото ілюстративне: Pinterest

Березень — "Десятка Жезлів"

Це дуже завантажений місяць, можливо буде ремонт або дедлайн, якого вам потрібно буде дотримуватися. Але хтось вам у цьому допомагатиме.

Зображення карти "Десятка Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Квітень — "Сімка Кубків"

Можливо, вам доведеться вибирати квартиру, автомобіль або навіть між двома партнерами.

Зображення карти "Сімка Кубків". Фото ілюстративне: Pinterest

Травень — "Королева Кубків"

Можливо ви отримаєте прибуток або завагітнієте. Також ви можете отримати подарунок або пропозицію.

Зображення карти "Королева Кубків". Фото ілюстративне: Pinterest

Червень — "Лицар Пентаклів"

Ви зможете просунутися у фінансах або знайти роботу зі стабільною зарплатою. Також ви можете придбати собі автомобіль або вирушити у подорож.

Зображення карти "Лицар Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Липень — "Сімка Жезлів"

У вас буде багато справ, але ця карта говорить про те, що ви будете зверху. Це можуть бути люди, які не згодні з вашими ідеями, але ви вище за ці думки.

Зображення карти "Сімка Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Серпень — "Четвірка Жезлів"

Ви отримаєте гарну новину, переїдете або отримаєте громадянство. Також ви можете щось завершити або отримати.

Зображення карти "Четвірка Жезлів". Фото ілюстративне: Pinterest

Вересень — "Суд"

Можливо ви отримаєте якусь новину і щось зрозумієте. Зазвичай, це коли ви раптом зрозуміли, чим ви хочете займатися.

Зображення карти "Суд". Фото ілюстративне: Pinterest

Жовтень — "Двійка Пентаклів"

Ви будете балансувати у фінансовому плані або змінювати роботу. Можливо, ви матимете спільний бюджет з кимось або знайдете собі підзаробіток.

Зображення карти "Двійка Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

Листопад — "Нульова карта"

Цього місяця ваші діти можуть від вас поїхати, а може і ви кудись перейдете на нову посаду або почнете вчити нову мову.

Зображення "Нульової карти". Фото ілюстративне: Pinterest

Грудень — "Паж Пентаклів"

Можливо ви інвестуєте у навчання або ваші дорослі діти скажуть, що не приїдуть до вас.

Зображення карти "Паж Пентаклів". Фото ілюстративне: Pinterest

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