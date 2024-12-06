Гороскоп для Тельців на 2025 рік за Таро — про що говорять карти

Гороскоп Таро для Тельців на 2025 рік на кожен місяць
Представники Тельця — це впевнені в собі люди із сильними нервами і миролюбним характером. Відома тарологиня Анжела Перл розповіли, чого варто очікувати людям під цим знаком Зодіаку наступного року згідно з прогнозами карт Таро.
Своїми прогнозами Анжела Перл поділилася на власному каналі в YouTube.
Гороскоп для Тельців на 2025 рік за картами Таро
Січень — "Королева Пентаклів"
Цього місяця у вас все чудово з фінансовим становищем. Можливо, ви щось придбаєте або підпишете угоду. Ви дуже впевнені в собі.
Лютий — "Зірка"
У вас здійсниться ваше найзаповітніше бажання або з'явиться нова мрія, яка реалізується. Ще ця карта може свідчити про те, що ви станете популярними.
Березень — "Десятка Жезлів"
Це дуже завантажений місяць, можливо буде ремонт або дедлайн, якого вам потрібно буде дотримуватися. Але хтось вам у цьому допомагатиме.
Квітень — "Сімка Кубків"
Можливо, вам доведеться вибирати квартиру, автомобіль або навіть між двома партнерами.
Травень — "Королева Кубків"
Можливо ви отримаєте прибуток або завагітнієте. Також ви можете отримати подарунок або пропозицію.
Червень — "Лицар Пентаклів"
Ви зможете просунутися у фінансах або знайти роботу зі стабільною зарплатою. Також ви можете придбати собі автомобіль або вирушити у подорож.
Липень — "Сімка Жезлів"
У вас буде багато справ, але ця карта говорить про те, що ви будете зверху. Це можуть бути люди, які не згодні з вашими ідеями, але ви вище за ці думки.
Серпень — "Четвірка Жезлів"
Ви отримаєте гарну новину, переїдете або отримаєте громадянство. Також ви можете щось завершити або отримати.
Вересень — "Суд"
Можливо ви отримаєте якусь новину і щось зрозумієте. Зазвичай, це коли ви раптом зрозуміли, чим ви хочете займатися.
Жовтень — "Двійка Пентаклів"
Ви будете балансувати у фінансовому плані або змінювати роботу. Можливо, ви матимете спільний бюджет з кимось або знайдете собі підзаробіток.
Листопад — "Нульова карта"
Цього місяця ваші діти можуть від вас поїхати, а може і ви кудись перейдете на нову посаду або почнете вчити нову мову.
Грудень — "Паж Пентаклів"
Можливо ви інвестуєте у навчання або ваші дорослі діти скажуть, що не приїдуть до вас.
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