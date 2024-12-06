Гороскоп для Тельцов на 2025 год по Таро — о чем говорят карты

Гороскоп Таро для Тельцов на 2025 год на каждый месяц
Представители Тельца — это уверенные в себе люди с сильными нервами и миролюбивым характером. Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего следует ожидать людям под этим знаком Зодиака в следующем году согласно прогнозам карт Таро.
Своими прогнозами Анжела Перл поделилась на собственном канале в YouTube.
Гороскоп для Тельцов на 2025 год по картам Таро
Январь — "Королева Пентаклей"
В этом месяце у вас все отлично с финансовым положением. Возможно, вы что-нибудь приобретете или подпишете соглашение. Вы очень уверены в себе.
Февраль — "Звезда"
У вас исполнится ваше заветное желание или появится новая мечта, которая реализуется. Еще эта карта может свидетельствовать о том, что вы станете популярными.
Март — "Десятка Жезлов"
Это очень загруженный месяц, возможно будет ремонт или дедлайн, который вам нужно будет соблюдать. Но кто-то вам будет в этом помогать.
Апрель — "Семерка Кубков"
Возможно, вам придется выбирать квартиру, автомобиль или даже между двумя партнерами.
Май — "Королева Кубков"
Возможно, вы получите прибыль или забеременеете. Также вы можете получить подарок или предложение.
Июнь — "Рыцарь Пентаклей"
Вы можете продвинуться в финансах или найти работу со стабильной зарплатой. Также вы можете приобрести себе автомобиль или отправиться в путешествие.
Июль — "Семерка Жезлов"
У вас будет много дел, но эта карта говорит о том, что вы будете сверху. Это могут быть люди, которые не согласны с вашими идеями, но вы выше этих мнений.
Август — "Четверка Жезлов"
Вы получите хорошую новость, переедете или получите гражданство. Также вы можете что-то завершить или получить.
Сентябрь — "Суд"
Возможно вы получите какую-нибудь новость и что-то поймете. Обычно это когда вы вдруг поняли, чем вы хотите заниматься.
Октябрь — "Двойка Пентаклей"
Вы будете балансировать в финансовом плане или менять работу. Возможно, у вас будет общий бюджет с кем-то или вы найдете себе подработку.
Ноябрь — "Нулевая карта"
В этом месяце ваши дети могут от вас уехать, а может и вы куда-нибудь перейдете на новую должность или начнете учить новый язык.
Декабрь — "Паж Пентаклей"
Возможно, вы инвестируете в обучение или ваши взрослые дети скажут, что не приедут к вам.
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