Гороскоп для Тельцов на 2025 год по Таро — о чем говорят карты

Карты Таро и молодая девушка в виде Тельца. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

Представители Тельца — это уверенные в себе люди с сильными нервами и миролюбивым характером. Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего следует ожидать людям под этим знаком Зодиака в следующем году согласно прогнозам карт Таро.

Своими прогнозами Анжела Перл поделилась на собственном канале в YouTube.

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Январь — "Королева Пентаклей"

В этом месяце у вас все отлично с финансовым положением. Возможно, вы что-нибудь приобретете или подпишете соглашение. Вы очень уверены в себе.

Изображение карты "Королева Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Февраль — "Звезда"

У вас исполнится ваше заветное желание или появится новая мечта, которая реализуется. Еще эта карта может свидетельствовать о том, что вы станете популярными.

Изображение карты "Звезда". Фото иллюстративное: Pinterest

Март — "Десятка Жезлов"

Это очень загруженный месяц, возможно будет ремонт или дедлайн, который вам нужно будет соблюдать. Но кто-то вам будет в этом помогать.

Изображение карты "Десятка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Апрель — "Семерка Кубков"

Возможно, вам придется выбирать квартиру, автомобиль или даже между двумя партнерами.

Изображение карты "Семерка Кубков". Фото иллюстративное: Pinterest

Май — "Королева Кубков"

Возможно, вы получите прибыль или забеременеете. Также вы можете получить подарок или предложение.

Изображение карты "Королева Кубков". Фото иллюстративное: Pinterest

Июнь — "Рыцарь Пентаклей"

Вы можете продвинуться в финансах или найти работу со стабильной зарплатой. Также вы можете приобрести себе автомобиль или отправиться в путешествие.

Изображение карты "Рыцарь Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Июль — "Семерка Жезлов"

У вас будет много дел, но эта карта говорит о том, что вы будете сверху. Это могут быть люди, которые не согласны с вашими идеями, но вы выше этих мнений.

Изображение карты "Семерка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Август — "Четверка Жезлов"

Вы получите хорошую новость, переедете или получите гражданство. Также вы можете что-то завершить или получить.

Изображение карты "Четверка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Сентябрь — "Суд"

Возможно вы получите какую-нибудь новость и что-то поймете. Обычно это когда вы вдруг поняли, чем вы хотите заниматься.

Изображение карты "Суд". Фото иллюстративное: Pinterest

Октябрь — "Двойка Пентаклей"

Вы будете балансировать в финансовом плане или менять работу. Возможно, у вас будет общий бюджет с кем-то или вы найдете себе подработку.

Изображение карты "Двойка Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Ноябрь — "Нулевая карта"

В этом месяце ваши дети могут от вас уехать, а может и вы куда-нибудь перейдете на новую должность или начнете учить новый язык.

Изображение "Нулевой карты". Фото иллюстративное: Pinterest

Декабрь — "Паж Пентаклей"

Возможно, вы инвестируете в обучение или ваши взрослые дети скажут, что не приедут к вам.

Изображение карты "Паж Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

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