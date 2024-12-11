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Гороскоп Таро на эту неделю 9-15 декабря — кому повезет

11 декабря 2024 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака будут самыми успешными на этой неделе 9-15 декабря — Таро прогноз
Женщина, которая делает расклад на картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

На этой неделе представители сразу пяти знаков зодиакального созвездия могут добиться больших успехов. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака мистические карты Таро обещают щедрые подарки и достойные вознаграждения за усилия в ближайшие дни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Козерог

Тарологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака забыть о скромности и на этой неделе пытаться осуществить свои мечты. Согласно прогнозам мистических карт Таро Козерогам, текущая неделя принесет настоящее богатство.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Овен

Карты Таро обещают людям под этим зодиакальным знаком достаточно редкий шанс получить неплохое вознаграждение за свои старания. Благодаря этому Овнам удастся осуществить свои мечты и решить проблемы, которые портили их жизнь в последнее время.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

Таро обещает представителям этого зодиакального знака хороший сюрприз от близкого человека. Кто-то решит порадовать Стрельца, причем, подарки будут достаточно щедрыми и такими, которые невозможно будет забыть. Тарологи советуют вам сделать все, что можно, чтобы покорить новые вершины.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут не только разбогатеть на этой неделе, но и радикально изменить свою жизнь. Причем, карты Таро советуют начать с изменения того, что Ракам не нравится в отношениях с любимым человеком.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

На этой неделе представители этого знака Зодиака могут стать достаточно успешными на работе. Карты Таро советуют смело идти навстречу конкурентам и прислушиваться к собственной интуиции. Девам также не стоит стесняться просить вознаграждение за свой труд.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, что обещает всем знакам Зодиака Ретроградный Марс 2025.

Ранее мы рассказывали о том, чего следует ожидать украинцам в декабре 2024 года от карт Таро.

Также мы сообщали о том, чего следует ожидать Тельцам от 2025 года по прогнозам карт Таро.

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