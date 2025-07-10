Гороскоп на повню 10 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 липня, на небі зійшла повня у Козерозі, яка вплине на всі знаки Зодіаку. Астрологи попереджають: цей четвер може принести несподівані повороти, емоційне напруження, але водночас — ясність, завершення важливих етапів і приплив енергії. Повний Місяць у Козерозі завжди акцентує увагу на дисципліні, відповідальності, кар'єрі й особистих межах.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 10 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні для Овнів головне — не розпорошувати сили. Повня висвітлює теми роботи, статусу, репутації. Можливе завершення важливого проєкту або розмова з керівництвом. Астрологи радять уникати поспішних рішень і тримати себе в руках — це день, коли спокій буде вашою суперсилою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей четвер для вас — момент істини у справах, що стосуються навчання, подорожей або документів. Ви можете отримати довгоочікувану відповідь або зрозумієте, у якому напрямку рухатись далі. Повня хоч і приносить ясність, але також може викликати дратівливість.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День Близнюків сьогодні обертається навколо грошей. Питання боргів, кредитів, спадку чи загальних фінансів виходять на перший план. День може принести грошову вигоду, але водночас — і внутрішнє напруження. Спробуйте відокремити емоції від фактів — тоді рішення буде правильним.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків повня — це про стосунки. Партнерські теми, як у коханні, так і в роботі, вийдуть на передній план. Можливо, настане момент чесної розмови або розставлення крапок над "і". Сьогодні важливо не тікати від істини — а дивитися їй в очі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

На порядку денному — робота, здоров'я та щоденні обов'язки. Можливе завершення якогось робочого циклу або ухвалення рішення, пов'язаного зі зміною діяльності. Повня може вивести на поверхню втому або проблеми зі сном, тому важливо не ігнорувати сигнали тіла.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День принесе Дівам яскраві емоції, натхнення та навіть романтику. Якщо ви творча особистість — ловіть момент, муза поруч. Також можуть з'явитися новини щодо дітей або приємні зустрічі. Але не переоцінюйте очікування — повня схильна створювати ілюзії.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Повня акцентує увагу на домі, родині, батьках або житловому питанні. Можливе завершення важливого етапу — переїзд, продаж, зміна атмосфери в родині. Цей день підходить для спокійних розмов, наведення порядку й турботи про себе. Не варто переобтяжувати графік.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні, 10 липня, на Скорпіонів чекає потік новин, зустрічей, листування. Можливий несподіваний дзвінок або термінове завдання. Повня робить вас гіперчутливими, тому будь-яке слово може здатися важливішим, ніж є насправді. Уникайте конфліктів, не все потрібно сприймати на свій рахунок.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Фінанси виходять на перший план. Можливе завершення прибуткової справи, рішення щодо доходів або великої покупки. Повня може дати прорив, але й змусити переглянути ставлення до грошей. Астрологи радять не робити необдуманих покупок і не давати грошей у борг.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви стоїте на порозі нового періоду, який почнеться, коли щось старе відійде. Ви відчуватимете відповідальність і силу водночас. Можлива несподівана розмова або подія, яка змусить переглянути своє життя. День емоційно напружений, але продуктивний.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв 10 липня — день, коли варто зануритися у себе. Повня може підняти старі страхи, сумніви, психоемоційні сплески. Але водночас — це ідеальний момент для духовної практики, медитації або відпочинку. Робота на автопілоті, а ввечері — тиша та спокій.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам варто триматися ближче до тих, з ким комфортно мовчати — повня активізує глибинні емоції та посилює інтуїцію. Можливе усвідомлення, хто з вашого оточення більше не на одній хвилі. Також день може принести новини з минулого — хтось нагадає про себе.

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