Який знак Зодіаку порине у хаос з 9 по 11 липня 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Період з 9 по 11 липня 2025 року обіцяє бути надзвичайно емоційним і напруженим. Причина — повний Місяць у знаку Козерога, який настане 10 липня. Астрологи застерігають: саме цей час стане справжнім випробуванням для одного знаку Зодіаку. У справах почне все валитися з рук, емоції зашкалюватимуть, а ситуації виходитимуть з-під контролю.

Для кого з представників зодіакального кола період з 9 по 11 липня перетвориться на хаос — читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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З 9 по 11 липня ураган думок і зовнішнього безладу чекатиме на тих, хто народився під знаком Близнюки. Саме у цей період можливі збої у роботі, плутанина в комунікаціях, непорозуміння з колегами чи партнерами. Особливо гостро може проявитися втома, роздратування або відчуття, що ви не справляєтеся з навантаженням.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Хаос, який принесе ця повня, насправді показує, де ви перевантажені, де ігноруєте себе і свої реальні потреби.

Що робити? Астрологи радять Близнюкам зупинитися та не гнатися за всім одразу. Зараз вам важливо розставити пріоритети, а не закривати все одразу. Тож, не плануйте важливих рішень на 9-11 липня — краще перечекати емоційну бурю.

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