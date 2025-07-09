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Головна Свята Один знак Зодіаку потрапить у полон хаосу з 9 по 11 липня 2025

Один знак Зодіаку потрапить у полон хаосу з 9 по 11 липня 2025

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 07:23
Який знак Зодіаку порине у хаос з 9 по 11 липня 2025 — прогноз астрологів
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Період з 9 по 11 липня 2025 року обіцяє бути надзвичайно емоційним і напруженим. Причина — повний Місяць у знаку Козерога, який настане 10 липня. Астрологи застерігають: саме цей час стане справжнім випробуванням для одного знаку Зодіаку. У справах почне все валитися з рук, емоції зашкалюватимуть, а ситуації виходитимуть з-під контролю.

Для кого з представників зодіакального кола період з 9 по 11 липня перетвориться на хаос — читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Знак Зодіаку, який порине у хаос

З 9 по 11 липня ураган думок і зовнішнього безладу чекатиме на тих, хто народився під знаком Близнюки. Саме у цей період можливі збої у роботі, плутанина в комунікаціях, непорозуміння з колегами чи партнерами. Особливо гостро може проявитися втома, роздратування або відчуття, що ви не справляєтеся з навантаженням.

 

Який знак Зодіаку порине у хаос з 9 по 11 липня 2025 — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Хаос, який принесе ця повня, насправді показує, де ви перевантажені, де ігноруєте себе і свої реальні потреби.

Що робити? Астрологи радять Близнюкам зупинитися та не гнатися за всім одразу. Зараз вам важливо розставити пріоритети, а не закривати все одразу. Тож, не плануйте важливих рішень на 9-11 липня — краще перечекати емоційну бурю.

Раніше ми розповідали, для кого зі знаків Зодіак липнева повня стане поворотною точкою у житті. 

Нагадаємо, ми писали, хто зі знаків Зодіаку матиме шалену удачу з 7 по 13 липня. 

Також ми з Вами ділилися, який знак Зодіаку отримає доленосне послання від Всесвіту у повний Місяць 10 липня.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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