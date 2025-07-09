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Один знак Зодиака попадет в плен хаоса с 9 по 11 июля 2025 года

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 07:23
Какой знак Зодиака погрузится в хаос с 9 по 11 июля 2025 — прогноз астрологов
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Период с 9 по 11 июля 2025 года обещает быть чрезвычайно эмоциональным и напряженным. Причина — полнолуние в знаке Козерога, которое наступит 10 июля. Астрологи предостерегают: именно это время станет настоящим испытанием для одного знака Зодиака. В делах начнет все валиться из рук, эмоции будут зашкаливать, а ситуации будут выходить из-под контроля.

Для кого из представителей зодиакального круга период с 9 по 11 июля превратится в хаос — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Знак Зодиака, который погрузится в хаос

С 9 по 11 июля ураган мыслей и внешнего беспорядка будет ждать тех, кто родился под знаком Близнецы. Именно в этот период возможны сбои в работе, путаница в коммуникациях, недоразумения с коллегами или партнерами. Особенно остро может проявиться усталость, раздражение или ощущение, что вы не справляетесь с нагрузкой.

 

Який знак Зодіаку порине у хаос з 9 по 11 липня 2025 — Близнюки
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Хаос, который принесет это полнолуние, на самом деле показывает, где вы перегружены, где игнорируете себя и свои реальные потребности.

Что делать? Астрологи советуют Близнецам остановиться и не гнаться за всем сразу. Сейчас вам важно расставить приоритеты, а не закрывать все сразу. Поэтому, не планируйте важных решений на 9-11 июля — лучше переждать эмоциональную бурю.

Ранее мы рассказывали, для кого из знаков Зодиак июльское полнолуние станет поворотной точкой в жизни.

Напомним, мы писали, кто из знаков Зодиака будет иметь бешеную удачу с 7 по 13 июля.

Также мы с Вами делились, какой знак Зодиака получит судьбоносное послание от Вселенной в полнолуние 10 июля.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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