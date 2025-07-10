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Головна Свята Повня у Козерозі 10 липня 2025 — як привабити удачу та гроші

Повня у Козерозі 10 липня 2025 — як привабити удачу та гроші

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 00:23
Повня у Козерозі 10 липня 2025 — ритуали, щоб привабити удачу та гроші
Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 липня, на нас чекає особлива повня у знаку Козерога. Ця астрологічна подія є справжнім енергетичним порталом, через який можна залучити в життя фінансовий достаток, нові можливості та удачу. Як вважають астрологи, що саме зараз найкращий момент, аби розв'язати фінансові вузли, звільнити місце для прибутків та активізувати свою енергію.

Ділимося з вами простими, але дієвими ритуалами, які можна провести у повний Місяць, щоб увесь місяць вас супроводжували удача та фінансова фортуна.

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Повня у Козерозі 10 липня — чому важлива та як підготуватися до ритуалів

Повня — це завершення місячного циклу, коли енергія досягає свого піку. Вона дає змогу відпустити старе й залучити нове. Але коли Повня відбувається у Козерозі — це не лише про емоції, а й про дії. Козеріг символізує кар'єру, стабільність, гроші та амбіції. Це ідеальний момент, аби сфокусуватися на фінансових цілях і "перезапустити" енергетику гаманця.

Як підготуватися до ритуалу в Повню?

Перш ніж проводити будь-який ритуал, важливо очистити свідомість і простір. Повня посилює всі сигнали, тому ваш намір має бути чітким і щирим.

Очищення через вогонь:

  1. Візьміть свічку (краще червону або білу).
  2. Запаліть її у темній кімнаті й дивіться на полум'я мінімум 5 хвилин.
  3. Уявляйте, як вогонь спалює усі негативні думки, страхи та сумніви.
  4. Сконцентруйтеся на спокої, відчутті внутрішньої сили та ясності наміру.

 

Повня у Козерозі 10 липня — чому важлива та як підготуватися до ритуалів
Яскравий повний Місяць. Фото: shutterstock.com

Ритуали, які варто провести в повню у Козерозі

1. Ритуал на гроші з купюрами

Цей простий ритуал допоможе привернути прибуток і зберегти фінансову рівновагу.

Що потрібно:

  • гаманець;
  • кілька купюр великого номіналу.

Що робити:

  1. Увечері, коли з'явиться Повний Місяць, відкрийте гаманець з грошима.
  2. Прочитайте вголос: "Гроші до грошей, не збираю – примножую, себе від боргів і розтрат захищаю. Як ти, Місяцю, на небі повний, так і моя скарбниця нехай повна буде".
  3. Повторюйте ритуал три ночі поспіль.
  4. Після цього найбільшу купюру заховайте у приховане місце — вона стане талісманом багатства.

2. Ритуал з монетами та магнітом

Якщо хочете активізувати грошовий потік у побуті, спробуйте цей дієвий метод.

Що потрібно:

  • 3 монети будь-якого номіналу;
  • маленький магніт;
  • одяг, який ви носите найчастіше.

Що робити:

  1. В одну кишеню покладіть 3 монети, в іншу — магніт.
  2. Носіть цей одяг протягом дня Повні.
  3. Увечері перекладіть монети й магніт у гаманець або сумку, де зберігаєте гроші.
  4. Цей ритуал працює як "якір" енергії грошей — Всесвіт отримає чіткий сигнал, що ви готові до прибутків.

3. Ритуал на удачу в повний Місяць

Цей легкий ритуал допоможе не лише з фінансами, а й загалом привабити везіння у важливі справи.

Що потрібно:

  • склянка води;
  • аркуш паперу та ручка;
  • сіль (дрібка).

Що робити:

  1. Запишіть на аркуші бажання, пов'язані з удачею (новий проєкт, виграш, знайомство, підвищення).
  2. Покладіть аркуш під склянку з водою.
  3. Додайте дрібку солі у воду зі словами: "Як ця сіль розчиняється, так і моя удача наближається".
  4. Вранці після Повні (11 липня) випийте воду маленькими ковтками.

Раніше ми розповідали, що не можна робити у повний Місяць 10 липня, щоб уникнути нещасть.

Також пропонуємо дізнатися, яким знакам Зодіаку шалено пощастить у липневу повню.

Місяць гроші Астрологія удача повня 10 липня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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