Повня у Козерозі 10 липня 2025 — ритуали, щоб привабити удачу та гроші

Вплив повного Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 липня, на нас чекає особлива повня у знаку Козерога. Ця астрологічна подія є справжнім енергетичним порталом, через який можна залучити в життя фінансовий достаток, нові можливості та удачу. Як вважають астрологи, що саме зараз найкращий момент, аби розв'язати фінансові вузли, звільнити місце для прибутків та активізувати свою енергію.

Ділимося з вами простими, але дієвими ритуалами, які можна провести у повний Місяць, щоб увесь місяць вас супроводжували удача та фінансова фортуна.

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Повня — це завершення місячного циклу, коли енергія досягає свого піку. Вона дає змогу відпустити старе й залучити нове. Але коли Повня відбувається у Козерозі — це не лише про емоції, а й про дії. Козеріг символізує кар'єру, стабільність, гроші та амбіції. Це ідеальний момент, аби сфокусуватися на фінансових цілях і "перезапустити" енергетику гаманця.

Як підготуватися до ритуалу в Повню?

Перш ніж проводити будь-який ритуал, важливо очистити свідомість і простір. Повня посилює всі сигнали, тому ваш намір має бути чітким і щирим.

Очищення через вогонь:

Візьміть свічку (краще червону або білу). Запаліть її у темній кімнаті й дивіться на полум'я мінімум 5 хвилин. Уявляйте, як вогонь спалює усі негативні думки, страхи та сумніви. Сконцентруйтеся на спокої, відчутті внутрішньої сили та ясності наміру.

Яскравий повний Місяць. Фото: shutterstock.com

Ритуали, які варто провести в повню у Козерозі

1. Ритуал на гроші з купюрами

Цей простий ритуал допоможе привернути прибуток і зберегти фінансову рівновагу.

Що потрібно:

гаманець;

кілька купюр великого номіналу.

Що робити:

Увечері, коли з'явиться Повний Місяць, відкрийте гаманець з грошима. Прочитайте вголос: "Гроші до грошей, не збираю – примножую, себе від боргів і розтрат захищаю. Як ти, Місяцю, на небі повний, так і моя скарбниця нехай повна буде". Повторюйте ритуал три ночі поспіль. Після цього найбільшу купюру заховайте у приховане місце — вона стане талісманом багатства.

2. Ритуал з монетами та магнітом

Якщо хочете активізувати грошовий потік у побуті, спробуйте цей дієвий метод.

Що потрібно:

3 монети будь-якого номіналу;

маленький магніт;

одяг, який ви носите найчастіше.

Що робити:

В одну кишеню покладіть 3 монети, в іншу — магніт. Носіть цей одяг протягом дня Повні. Увечері перекладіть монети й магніт у гаманець або сумку, де зберігаєте гроші. Цей ритуал працює як "якір" енергії грошей — Всесвіт отримає чіткий сигнал, що ви готові до прибутків.

3. Ритуал на удачу в повний Місяць

Цей легкий ритуал допоможе не лише з фінансами, а й загалом привабити везіння у важливі справи.

Що потрібно:

склянка води;

аркуш паперу та ручка;

сіль (дрібка).

Що робити:

Запишіть на аркуші бажання, пов'язані з удачею (новий проєкт, виграш, знайомство, підвищення). Покладіть аркуш під склянку з водою. Додайте дрібку солі у воду зі словами: "Як ця сіль розчиняється, так і моя удача наближається". Вранці після Повні (11 липня) випийте воду маленькими ковтками.

Раніше ми розповідали, що не можна робити у повний Місяць 10 липня, щоб уникнути нещасть.

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