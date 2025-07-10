Повня у Козерозі 10 липня 2025 — ритуали, щоб привабити удачу та гроші

Повня у Козерозі 10 липня 2025 — як привабити удачу та гроші
Сьогодні, 10 липня, на нас чекає особлива повня у знаку Козерога. Ця астрологічна подія є справжнім енергетичним порталом, через який можна залучити в життя фінансовий достаток, нові можливості та удачу. Як вважають астрологи, що саме зараз найкращий момент, аби розв'язати фінансові вузли, звільнити місце для прибутків та активізувати свою енергію.
Ділимося з вами простими, але дієвими ритуалами, які можна провести у повний Місяць, щоб увесь місяць вас супроводжували удача та фінансова фортуна.
Повня у Козерозі 10 липня — чому важлива та як підготуватися до ритуалів
Повня — це завершення місячного циклу, коли енергія досягає свого піку. Вона дає змогу відпустити старе й залучити нове. Але коли Повня відбувається у Козерозі — це не лише про емоції, а й про дії. Козеріг символізує кар'єру, стабільність, гроші та амбіції. Це ідеальний момент, аби сфокусуватися на фінансових цілях і "перезапустити" енергетику гаманця.
Як підготуватися до ритуалу в Повню?
Перш ніж проводити будь-який ритуал, важливо очистити свідомість і простір. Повня посилює всі сигнали, тому ваш намір має бути чітким і щирим.
Очищення через вогонь:
- Візьміть свічку (краще червону або білу).
- Запаліть її у темній кімнаті й дивіться на полум'я мінімум 5 хвилин.
- Уявляйте, як вогонь спалює усі негативні думки, страхи та сумніви.
- Сконцентруйтеся на спокої, відчутті внутрішньої сили та ясності наміру.
Ритуали, які варто провести в повню у Козерозі
1. Ритуал на гроші з купюрами
Цей простий ритуал допоможе привернути прибуток і зберегти фінансову рівновагу.
Що потрібно:
- гаманець;
- кілька купюр великого номіналу.
Що робити:
- Увечері, коли з'явиться Повний Місяць, відкрийте гаманець з грошима.
- Прочитайте вголос: "Гроші до грошей, не збираю – примножую, себе від боргів і розтрат захищаю. Як ти, Місяцю, на небі повний, так і моя скарбниця нехай повна буде".
- Повторюйте ритуал три ночі поспіль.
- Після цього найбільшу купюру заховайте у приховане місце — вона стане талісманом багатства.
2. Ритуал з монетами та магнітом
Якщо хочете активізувати грошовий потік у побуті, спробуйте цей дієвий метод.
Що потрібно:
- 3 монети будь-якого номіналу;
- маленький магніт;
- одяг, який ви носите найчастіше.
Що робити:
- В одну кишеню покладіть 3 монети, в іншу — магніт.
- Носіть цей одяг протягом дня Повні.
- Увечері перекладіть монети й магніт у гаманець або сумку, де зберігаєте гроші.
- Цей ритуал працює як "якір" енергії грошей — Всесвіт отримає чіткий сигнал, що ви готові до прибутків.
3. Ритуал на удачу в повний Місяць
Цей легкий ритуал допоможе не лише з фінансами, а й загалом привабити везіння у важливі справи.
Що потрібно:
- склянка води;
- аркуш паперу та ручка;
- сіль (дрібка).
Що робити:
- Запишіть на аркуші бажання, пов'язані з удачею (новий проєкт, виграш, знайомство, підвищення).
- Покладіть аркуш під склянку з водою.
- Додайте дрібку солі у воду зі словами: "Як ця сіль розчиняється, так і моя удача наближається".
- Вранці після Повні (11 липня) випийте воду маленькими ковтками.
Раніше ми розповідали, що не можна робити у повний Місяць 10 липня, щоб уникнути нещасть.
Також пропонуємо дізнатися, яким знакам Зодіаку шалено пощастить у липневу повню.
Читайте Новини.LIVE!