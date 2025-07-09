Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше у повню 10 липня 2025 — гороскоп

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

От-от на небі зійде повний Місяць у знаку Козерога. Цей період буде неоднозначним — комусь він нестиме негаразди та проблеми, коли іншим — велику удачу. Зокрема 10 липня стане дійсно яскравим днем для п'ятьох знаків Зодіаку. Енергія повні у цей період допоможе їм зібратись, прийняти важливі рішення і зробити конкретні кроки до успіху.

Кому з представників зодіакального кола шалено пощастить у повний Місяць 10 липня, читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Телець

Для Тельців ця повня може стати точкою зростання у сфері фінансів. Можлива неочікувана грошова пропозиція, вигідна угода або навіть приємний бонус, який ви вже й не чекали. Астрологи радять бути уважними до деталей — під час повного Місяця будь-який крок має значення.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Діва

Дівам липневий повний Місяць відкриє двері до нових можливостей у професійній сфері. Якщо ви сумнівались у своїй цінності чи прагнули більшої оцінки своєї праці — чекайте змін. Астрологи кажуть, що Діви можуть отримати схвалення від впливових людей, нову пропозицію або підвищення. Також це час для того, щоб дозволити собі мріяти масштабніше.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Скорпіон

Для Скорпіонів цей період може початися звично, але вже ближче до повні події почнуть розвиватися несподівано швидко. Можлива зустріч, повідомлення або збіг, який змінить усе. Астрологи прогнозують, що шанс, на який ви давно чекали, сам постукає у двері. Не ігноруйте новини, пропозиції чи інтуїтивні імпульси.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Козеріг

Повня 10 липня проходить саме у вашому знаку, тож ви опинитесь у центрі позитивних змін. Зараз ідеальний час, щоб заявити про себе, зробити крок до нової посади, проєкту чи життєвого вибору, який давно відкладали. Енергія повного Місяця допоможе позбутися сумнівів і побачити чіткий шлях уперед.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Риби

Рибам ця літня повня подарує неочікувані джерела натхнення, а також шанси, які важливо не проґавити. Астрологи підкреслюють, що саме у цей час ви можете зустріти потрібну людину, натрапити на ідею, що змінить вектор життя, або просто відчути прилив внутрішньої сили.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, кому зі знаків Зодіаку чекати на удачу з 7 по 13 липня.

Нагадаємо, ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку постане перед доленосним рішенням у повню 10 липня.

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