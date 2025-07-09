Каким знакам Зодиака повезет больше всего в полнолуние 10 июля 2025 — гороскоп

Пяти знакам Зодиака безумно повезет в Грозовое полнолуние 10 июля
Вот-вот на небе взойдет полная Луна в знаке Козерога. Этот период будет неоднозначным — кому-то он будет нести проблемы, когда другим — большую удачу. В частности 10 июля станет действительно ярким днем для пяти знаков Зодиака. Энергия полнолуния в этот период поможет им собраться, принять важные решения и сделать конкретные шаги к успеху.
Кому из представителей зодиакального круга безумно повезет в полнолуние 10 июля, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.
Знаки Зодиака, которым невероятно повезет 10 июля
Телец
Для Тельцов это полнолуние может стать точкой роста в сфере финансов. Возможно неожиданное денежное предложение, выгодная сделка или даже приятный бонус, который вы уже и не ждали. Астрологи советуют быть внимательными к деталям — во время полнолуния любой шаг имеет значение.
Дева
Девам июльское полнолуние откроет двери к новым возможностям в профессиональной сфере. Если вы сомневались в своей ценности или стремились к большей оценке своего труда — ждите перемен. Астрологи говорят, что Девы могут получить одобрение от влиятельных людей, новое предложение или повышение. Также это время для того, чтобы позволить себе мечтать масштабнее.
Скорпион
Для Скорпионов этот период может начаться привычно, но уже ближе к полнолунию события начнут развиваться неожиданно быстро. Возможна встреча, сообщение или совпадение, которое изменит все. Астрологи прогнозируют, что шанс, которого вы давно ждали, сам постучится в дверь. Не игнорируйте новости, предложения или интуитивные импульсы.
Козерог
Полнолуние 10 июля проходит именно в вашем знаке, поэтому вы окажетесь в центре позитивных изменений. Сейчас идеальное время, чтобы заявить о себе, сделать шаг к новой должности, проекту или жизненному выбору, который давно откладывали. Энергия полной Луны поможет избавиться от сомнений и увидеть четкий путь вперед.
Рыбы
Рыбам это летнее полнолуние подарит неожиданные источники вдохновения, а также шансы, которые важно не упустить. Астрологи подчеркивают, что именно в это время вы можете встретить нужного человека, наткнуться на идею, которая изменит вектор жизни, или просто почувствовать прилив внутренней силы.
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