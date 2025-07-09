Каким знакам Зодиака повезет больше всего в полнолуние 10 июля 2025 — гороскоп

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вот-вот на небе взойдет полная Луна в знаке Козерога. Этот период будет неоднозначным — кому-то он будет нести проблемы, когда другим — большую удачу. В частности 10 июля станет действительно ярким днем для пяти знаков Зодиака. Энергия полнолуния в этот период поможет им собраться, принять важные решения и сделать конкретные шаги к успеху.

Кому из представителей зодиакального круга безумно повезет в полнолуние 10 июля, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Телец

Для Тельцов это полнолуние может стать точкой роста в сфере финансов. Возможно неожиданное денежное предложение, выгодная сделка или даже приятный бонус, который вы уже и не ждали. Астрологи советуют быть внимательными к деталям — во время полнолуния любой шаг имеет значение.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Дева

Девам июльское полнолуние откроет двери к новым возможностям в профессиональной сфере. Если вы сомневались в своей ценности или стремились к большей оценке своего труда — ждите перемен. Астрологи говорят, что Девы могут получить одобрение от влиятельных людей, новое предложение или повышение. Также это время для того, чтобы позволить себе мечтать масштабнее.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Скорпион

Для Скорпионов этот период может начаться привычно, но уже ближе к полнолунию события начнут развиваться неожиданно быстро. Возможна встреча, сообщение или совпадение, которое изменит все. Астрологи прогнозируют, что шанс, которого вы давно ждали, сам постучится в дверь. Не игнорируйте новости, предложения или интуитивные импульсы.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Козерог

Полнолуние 10 июля проходит именно в вашем знаке, поэтому вы окажетесь в центре позитивных изменений. Сейчас идеальное время, чтобы заявить о себе, сделать шаг к новой должности, проекту или жизненному выбору, который давно откладывали. Энергия полной Луны поможет избавиться от сомнений и увидеть четкий путь вперед.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Рыбы

Рыбам это летнее полнолуние подарит неожиданные источники вдохновения, а также шансы, которые важно не упустить. Астрологи подчеркивают, что именно в это время вы можете встретить нужного человека, наткнуться на идею, которая изменит вектор жизни, или просто почувствовать прилив внутренней силы.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, кому из знаков Зодиака ждать удачи с 7 по 13 июля.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака предстанет перед судьбоносным решением в полнолуние 10 июля.

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