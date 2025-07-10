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Главная Праздники Полнолуние в Козероге 10 июля 2025 — как привлечь удачу и деньги

Полнолуние в Козероге 10 июля 2025 — как привлечь удачу и деньги

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Дата публикации 10 июля 2025 00:23
Полнолуние в Козероге 10 июля 2025 — ритуалы, чтобы привлечь удачу и деньги
Влияние полной Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 10 июля, нас ждет особое полнолуние в знаке Козерога. Это астрологическое событие является настоящим энергетическим порталом, через который можно привлечь в жизнь финансовый достаток, новые возможности и удачу. Как считают астрологи, именно сейчас лучший момент, чтобы развязать финансовые узлы, освободить место для прибыли и активизировать свою энергию.

Делимся с вами простыми, но действенными ритуалами, которые можно провести в полнолуние, чтобы весь месяц вас сопровождали удача и финансовая фортуна.

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Полнолуние в Козероге 10 июля — почему важно и как подготовиться к ритуалам

Полнолуние — это завершение лунного цикла, когда энергия достигает своего пика. Оно позволяет отпустить старое и привлечь новое. Но когда полнолуние происходит в Козероге — это не только об эмоциях, но и о действиях. Козерог символизирует карьеру, стабильность, деньги и амбиции. Это идеальный момент, чтобы сфокусироваться на финансовых целях и "перезапустить" энергетику кошелька.

Как подготовиться к ритуалу в полнолуние?

Прежде чем проводить любой ритуал, важно очистить сознание и пространство. Полнолуние усиливает все сигналы, поэтому ваше намерение должно быть четким и искренним.

Очищение через огонь:

  1. Возьмите свечу (лучше красную или белую).
  2. Зажгите ее в темной комнате и смотрите на пламя минимум 5 минут.
  3. Представляйте, как огонь сжигает все негативные мысли, страхи и сомнения.
  4. Сконцентрируйтесь на спокойствии, ощущении внутренней силы и ясности намерения.

 

Полнолуние в Козероге 10 июля — почему важно и как подготовиться к ритуалам
Яркая полная Луна. Фото: shutterstock.com

Ритуалы, которые стоит провести в полнолуние в Козероге

1. Ритуал на деньги с купюрами

Этот простой ритуал поможет привлечь прибыль и сохранить финансовое равновесие.

Что потребуется:

  • кошелек;
  • несколько купюр крупного номинала.

Что делать:

  1. Вечером, когда появится Полнолуние, откройте кошелек с деньгами.
  2. Прочитайте вслух: "Деньги к деньгам, не собираю приумножаю, себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, Луна, на небе полна, так и моя казна пусть полна будет".
  3. Повторяйте ритуал три ночи подряд.
  4. После этого самую большую купюру спрячьте в укромное место — она станет талисманом богатства.

2. Ритуал с монетами и магнитом

Если хотите активизировать денежный поток, попробуйте этот действенный метод.

Что нужно:

  • 3 монеты любого номинала;
  • маленький магнит;
  • одежда, которую вы носите чаще всего.

Что делать:

  1. В один карман положите 3 монеты, в другой — магнит.
  2. Носите эту одежду в течение дня полной Луны.
  3. Вечером переложите монеты и магнит в кошелек или сумку, где храните деньги.
  4. Этот ритуал работает как "якорь" энергии денег — Вселенная получит четкий сигнал, что вы готовы к прибыли.

3. Ритуал на удачу в полнолуние

Этот легкий ритуал поможет не только с финансами, но и в целом привлечь везение в важные дела.

Что нужно:

  • стакан воды;
  • лист бумаги и ручка;
  • соль (щепотка).

Что делать:

  1. Запишите на листе желания, связанные с удачей (новый проект, выигрыш, знакомство, повышение).
  2. Положите лист под стакан с водой.
  3. Добавьте щепотку соли в воду со словами: "Как эта соль растворяется, так и моя удача приближается".
  4. Утром после Полнолуния (11 июля) выпейте воду маленькими глотками.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в полнолуние 10 июля, чтобы избежать несчастий.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака безумно повезет в июльское полнолуние.

Луна деньги Астрология удача полнолуние 10 июля
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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