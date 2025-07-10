Полнолуние в Козероге 10 июля 2025 — ритуалы, чтобы привлечь удачу и деньги

Полнолуние в Козероге 10 июля 2025 — как привлечь удачу и деньги
Сегодня, 10 июля, нас ждет особое полнолуние в знаке Козерога. Это астрологическое событие является настоящим энергетическим порталом, через который можно привлечь в жизнь финансовый достаток, новые возможности и удачу. Как считают астрологи, именно сейчас лучший момент, чтобы развязать финансовые узлы, освободить место для прибыли и активизировать свою энергию.
Делимся с вами простыми, но действенными ритуалами, которые можно провести в полнолуние, чтобы весь месяц вас сопровождали удача и финансовая фортуна.
Полнолуние в Козероге 10 июля — почему важно и как подготовиться к ритуалам
Полнолуние — это завершение лунного цикла, когда энергия достигает своего пика. Оно позволяет отпустить старое и привлечь новое. Но когда полнолуние происходит в Козероге — это не только об эмоциях, но и о действиях. Козерог символизирует карьеру, стабильность, деньги и амбиции. Это идеальный момент, чтобы сфокусироваться на финансовых целях и "перезапустить" энергетику кошелька.
Как подготовиться к ритуалу в полнолуние?
Прежде чем проводить любой ритуал, важно очистить сознание и пространство. Полнолуние усиливает все сигналы, поэтому ваше намерение должно быть четким и искренним.
Очищение через огонь:
- Возьмите свечу (лучше красную или белую).
- Зажгите ее в темной комнате и смотрите на пламя минимум 5 минут.
- Представляйте, как огонь сжигает все негативные мысли, страхи и сомнения.
- Сконцентрируйтесь на спокойствии, ощущении внутренней силы и ясности намерения.
Ритуалы, которые стоит провести в полнолуние в Козероге
1. Ритуал на деньги с купюрами
Этот простой ритуал поможет привлечь прибыль и сохранить финансовое равновесие.
Что потребуется:
- кошелек;
- несколько купюр крупного номинала.
Что делать:
- Вечером, когда появится Полнолуние, откройте кошелек с деньгами.
- Прочитайте вслух: "Деньги к деньгам, не собираю — приумножаю, себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, Луна, на небе полна, так и моя казна пусть полна будет".
- Повторяйте ритуал три ночи подряд.
- После этого самую большую купюру спрячьте в укромное место — она станет талисманом богатства.
2. Ритуал с монетами и магнитом
Если хотите активизировать денежный поток, попробуйте этот действенный метод.
Что нужно:
- 3 монеты любого номинала;
- маленький магнит;
- одежда, которую вы носите чаще всего.
Что делать:
- В один карман положите 3 монеты, в другой — магнит.
- Носите эту одежду в течение дня полной Луны.
- Вечером переложите монеты и магнит в кошелек или сумку, где храните деньги.
- Этот ритуал работает как "якорь" энергии денег — Вселенная получит четкий сигнал, что вы готовы к прибыли.
3. Ритуал на удачу в полнолуние
Этот легкий ритуал поможет не только с финансами, но и в целом привлечь везение в важные дела.
Что нужно:
- стакан воды;
- лист бумаги и ручка;
- соль (щепотка).
Что делать:
- Запишите на листе желания, связанные с удачей (новый проект, выигрыш, знакомство, повышение).
- Положите лист под стакан с водой.
- Добавьте щепотку соли в воду со словами: "Как эта соль растворяется, так и моя удача приближается".
- Утром после Полнолуния (11 июля) выпейте воду маленькими глотками.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в полнолуние 10 июля, чтобы избежать несчастий.
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