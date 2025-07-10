Гороскоп на полнолуние 10 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 10 июля, на небе взошло полнолуние в Козероге, которое повлияет на все знаки Зодиака. Астрологи предупреждают: этот четверг может принести неожиданные повороты, эмоциональный накал, но в то же время — ясность, завершение важных этапов и прилив энергии. Полнолуние в Козероге всегда акцентирует внимание на дисциплине, ответственности, карьере и личных границах.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 10 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня для Овнов главное — не распылять силы. Полнолуние освещает темы работы, статуса, репутации. Возможно завершение важного проекта или разговор с руководством. Астрологи советуют избегать поспешных решений и держать себя в руках — это день, когда спокойствие будет вашей суперсилой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот четверг для вас — момент истины в делах, касающихся учебы, путешествий или документов. Вы можете получить долгожданный ответ или поймете, в каком направлении двигаться дальше. Полнолуние хоть и приносит ясность, но также может вызвать раздражительность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День Близнецов сегодня вращается вокруг денег. Вопросы долгов, кредитов, наследства или общих финансов выходят на первый план. День может принести денежную выгоду, но одновременно — и внутреннее напряжение. Попробуйте отделить эмоции от фактов — тогда решение будет правильным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков полнолуние — это об отношениях. Партнерские темы, как в любви, так и в работе, выйдут на передний план. Возможно, наступит момент честного разговора или расставления точек над "і". Сегодня важно не убегать от истины, а смотреть ей в глаза.

Лев (23 июля — 21 августа)

На повестке дня — работа, здоровье и ежедневные обязанности. Возможно завершение какого-то рабочего цикла или принятие решения, связанного со сменой деятельности. Полнолуние может вывести на поверхность усталость или проблемы со сном, поэтому важно не игнорировать сигналы тела.

Дева (22 августа — 23 сентября)

День принесет Девам яркие эмоции, вдохновение и даже романтику. Если вы творческая личность — ловите момент, муза рядом. Также могут появиться новости о детях или приятные встречи. Но не переоценивайте ожидания — полнолуние склонно создавать иллюзии.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Полная Луна акцентирует внимание на доме, семье, родителях или жилищном вопросе. Возможно завершение важного этапа — переезд, продажа, изменение атмосферы в семье. Этот день подходит для спокойных разговоров, наведения порядка и заботы о себе. Не стоит перегружать график.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня, 10 июля, Скорпионов ждет поток новостей, встреч, переписки. Возможен неожиданный звонок или срочное задание. Полнолуние делает вас гиперчувствительными, поэтому любое слово может показаться важнее, чем есть на самом деле. Избегайте конфликтов, не все нужно воспринимать на свой счет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансы выходят на первый план. Возможно завершение прибыльного дела, решение по доходам или крупной покупке. Полнолуние может дать прорыв, но и заставить пересмотреть отношение к деньгам. Астрологи советуют не делать необдуманных покупок и не давать денег в долг.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы стоите на пороге нового периода, который начнется, когда что-то старое отойдет. Вы будете чувствовать ответственность и силу одновременно. Возможен неожиданный разговор или событие, которое заставит пересмотреть свою жизнь. День эмоционально напряженный, но продуктивный.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев 10 июля — день, когда стоит погрузиться в себя. Полнолуние может поднять старые страхи, сомнения, психоэмоциональные всплески. Но в то же время — это идеальный момент для духовной практики, медитации или отдыха. Работа на автопилоте, а вечером — тишина и покой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам стоит держаться ближе к тем, с кем комфортно молчать — полнолуние активизирует глубинные эмоции и усиливает интуицию. Возможно осознание, кто из вашего окружения больше не на одной волне. Также день может принести новости из прошлого — кто-то напомнит о себе.

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