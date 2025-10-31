Гороскоп на 31 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку на Геловін

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 31 жовтня, обіцяє бути магічною — не лише тому, що це Геловін, але й через сильну енергетику 11-ї місячної доби, яка закликає до рішучих кроків. Варто діяти — творити, очищати простір, запускати нові традиції, впроваджувати корисні звички, які принесуть силу й гармонію. Місяць, що росте в чуттєвому знаку Риб, дарує гостру інтуїцію. Це день, коли навіть думки матеріалізуються, тому слідкуйте за внутрішнім станом і бажаннями.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 31 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять не витрачати цю п'ятницю на дрібниці — ви здатні на більше, ніж думаєте. Сміливо беріть ініціативу, займайтеся тим, що надихає, і не бійтеся змін — вони принесуть нові можливості.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вам важливо бути поруч із тими, хто вас щиро підтримує. У Геловін можливі яскраві емоційні події, але не дайте почуттям затьмарити розум — дійте з любов'ю, але тверезо.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

31 жовтня відкриє вам шлях до важливих відкриттів. Прислухайтеся до снів або випадкових знаків — у них буде відповідь на питання, яке давно вас турбує.

Рак (22 червня — 22 липня)

П'ятниця стане дуже емоційною, але водночас — продуктивною. Використайте силу Місяця в Рибах для творчості або домашнього затишку, адже саме гармонія в душі сьогодні є вашим головним джерелом удачі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Астрологи радять сьогодні уникати показного блиску — натомість зосередьтеся на внутрішній роботі. Геловін подарує вам момент глибокого усвідомлення: ви зрозумієте, що варто відпустити, щоб рухатися вперед.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день стане особливим для ваших стосунків — ви можете або зміцнити їх, або нарешті відпустити те, що втратило сенс. П'ятниця ідеальна для відвертих розмов, особливо з тими, кого ви любите.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи кажуть, що 31 жовтня відкриє перед вами новий рівень усвідомлення. Присвятіть час духовним практикам, очищенню простору, медитації — усе, що зробите сьогодні з чистим серцем, принесе плоди.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Геловін у вашій енергії — це день, коли ви відчуваєте все гостріше, ніж інші. Використайте цей потік сили для трансформації: завершіть старі справи, пробачте минуле й дозвольте собі оновлення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

П'ятниця сприятлива для подорожей, нових вражень і духовних пошуків. Якщо відчуєте, що хочете змінити звичний маршрут — не вагайтеся, доля готує вам несподіваний, але потрібний поворот.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять сьогодні трохи відпустити контроль і довіритися течії. Енергія дня допоможе вам знайти натхнення у простих речах — музиці, природі, розмові з близькою людиною.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

31 жовтня принесе натхнення і бажання діяти. Ви можете реалізувати сміливу ідею або зробити перший крок до мрії, головне — не сумнівайтеся у власних силах, бо Всесвіт цього дня на вашому боці.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Місяць у вашому знаку наділяє вас особливою чутливістю й глибиною. Цей Геловін може стати магічним — ви відчуєте потужний зв'язок із Всесвітом, а ваші бажання почнуть втілюватися вже сьогодні.

