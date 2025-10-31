Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на Геловін 31 жовтня — день інтуїції та рішучих кроків

Гороскоп на Геловін 31 жовтня — день інтуїції та рішучих кроків

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 07:06
Оновлено: 07:09
Гороскоп на 31 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку на Геловін
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 31 жовтня, обіцяє бути магічною — не лише тому, що це Геловін, але й через сильну енергетику 11-ї місячної доби, яка закликає до рішучих кроків. Варто діяти — творити, очищати простір, запускати нові традиції, впроваджувати корисні звички, які принесуть силу й гармонію. Місяць, що росте в чуттєвому знаку Риб, дарує гостру інтуїцію. Це день, коли навіть думки матеріалізуються, тому слідкуйте за внутрішнім станом і бажаннями.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 31 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Астрологи радять не витрачати цю п'ятницю на дрібниці — ви здатні на більше, ніж думаєте. Сміливо беріть ініціативу, займайтеся тим, що надихає, і не бійтеся змін — вони принесуть нові можливості.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вам важливо бути поруч із тими, хто вас щиро підтримує. У Геловін можливі яскраві емоційні події, але не дайте почуттям затьмарити розум — дійте з любов'ю, але тверезо.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

31 жовтня відкриє вам шлях до важливих відкриттів. Прислухайтеся до снів або випадкових знаків — у них буде відповідь на питання, яке давно вас турбує.

Рак (22 червня — 22 липня)

П'ятниця стане дуже емоційною, але водночас — продуктивною. Використайте силу Місяця в Рибах для творчості або домашнього затишку, адже саме гармонія в душі сьогодні є вашим головним джерелом удачі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Астрологи радять сьогодні уникати показного блиску — натомість зосередьтеся на внутрішній роботі. Геловін подарує вам момент глибокого усвідомлення: ви зрозумієте, що варто відпустити, щоб рухатися вперед.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день стане особливим для ваших стосунків — ви можете або зміцнити їх, або нарешті відпустити те, що втратило сенс. П'ятниця ідеальна для відвертих розмов, особливо з тими, кого ви любите.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи кажуть, що 31 жовтня відкриє перед вами новий рівень усвідомлення. Присвятіть час духовним практикам, очищенню простору, медитації — усе, що зробите сьогодні з чистим серцем, принесе плоди.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Геловін у вашій енергії — це день, коли ви відчуваєте все гостріше, ніж інші. Використайте цей потік сили для трансформації: завершіть старі справи, пробачте минуле й дозвольте собі оновлення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

П'ятниця сприятлива для подорожей, нових вражень і духовних пошуків. Якщо відчуєте, що хочете змінити звичний маршрут — не вагайтеся, доля готує вам несподіваний, але потрібний поворот.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять сьогодні трохи відпустити контроль і довіритися течії. Енергія дня допоможе вам знайти натхнення у простих речах — музиці, природі, розмові з близькою людиною.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

31 жовтня принесе натхнення і бажання діяти. Ви можете реалізувати сміливу ідею або зробити перший крок до мрії, головне — не сумнівайтеся у власних силах, бо Всесвіт цього дня на вашому боці.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Місяць у вашому знаку наділяє вас особливою чутливістю й глибиною. Цей Геловін може стати магічним — ви відчуєте потужний зв'язок із Всесвітом, а ваші бажання почнуть втілюватися вже сьогодні.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Кому зі знаків Зодіаку чекати віщий сон на Геловін.

Які знаки Зодіаку поринуть у щастя у перші вихідні листопада 2025.

Кому листопад подарує роман, що розфарбує життя яскравими фарбами.

На які знаки Зодіаку чекає фінансова удача у листопаді.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на випробування у період ретроградного Меркурія з 9 по 29 листопада.

гороскоп Астрологія поради знаки Зодіаку 31 жовтня Геловін
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації