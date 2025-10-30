Які знаки Зодіаку літатимуть від щастя у перші вихідні листопада 2025 — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Початок листопада принесе дивовижний енергетичний зсув — після насиченого жовтня Всесвіт дарує деяким знакам Зодіаку час спокою, відновлення та гармонії. За прогнозом астрологів, ці вихідні стануть моментом, коли можна перевести подих і відчути, що життя знову наповнюється барвами. Місяць, що росте, у знаку Риби, підтримуватиме емоційну рівновагу, а Венера підсилить чари, привабливість, відкриє шлях до нових знайомств і приємних подій. Це буде період, коли навіть найменші деталі складатимуться у велику мозаїку щастя.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку астрологи прогнозують велике щастя 1 та 2 листопада 2025.

Знаки Зодіаку, які поринуть у щастя у перші вихідні листопада 2025

Терези

Початок листопада стане для вас справжнім ковтком свіжого повітря. Венера у вашому знаку підсилює привабливість, магнетизм і внутрішню гармонію. Якщо останні тижні здавалися напруженими, зараз ви відчуєте полегшення — ніби Всесвіт нарешті на вашому боці. Астрологи радять присвятити ці вихідні відпочинку, красі та спілкуванню з приємними людьми. Не бійтеся дозволити собі трохи більше — покупки, прогулянки, романтичні зустрічі принесуть задоволення й навіть несподівану вигоду.

Близнюки

У ці вихідні вам усміхнеться соціальна удача. Планетарні транзити створюють сприятливі умови для знайомств, поїздок та приємних несподіванок. Ваша природна легкість і дотепність привернуть увагу людей, які можуть стати важливими у майбутньому — як у роботі, так і в особистому житті. Це час, коли варто бути на виду: виходьте з дому, приймайте запрошення, відвідуйте події. Зірки натякають — саме під час невимушеної розмови може народитися новий шанс, який змінить ваш напрямок.

Скорпіон

Ваш сезон у розпалі — і енергія Сонця в Скорпіоні додає вам сили, впевненості й особливої чарівності. Ви — головний герой цих вихідних. Багато Скорпіонів відчують натхнення або внутрішній перелом: ніби все починає ставати на свої місця. Якщо ви давно планували важливу розмову або вирішальний крок — зараз саме час. Також ці дні можуть принести фінансову можливість або пропозицію, яка здаватиметься дрібницею, але згодом виявиться дуже цінною. Астрологи радять: дійте інтуїтивно, і Всесвіт відкриє перед вами нові двері.

Овен

Опозиція вашого знаку до Венери у Терезах створює особливу емоційну глибину. Ви можете відчути, як серце прагне щирості, тепла й любові — і саме ці вихідні подарують шанс відкритися новим почуттям. Якщо ви вже у стосунках — очікуйте моментів, які зміцнять зв'язок; якщо ні — цілком можливо, що 2 листопада стане днем знайомства, яке запам'ятається надовго. У професійній сфері також відчутне пожвавлення: хороші новини або натхнення на новий проєкт. Астрологи радять довіряти серцю, навіть якщо розум сумнівається.

