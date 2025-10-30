Какие знаки Зодиака будут летать от счастья в первые выходные ноября 2025 — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Начало ноября принесет удивительный энергетический сдвиг — после насыщенного октября Вселенная дарит некоторым знакам Зодиака время покоя, восстановления и гармонии. По прогнозу астрологов, эти выходные станут моментом, когда можно перевести дыхание и почувствовать, что жизнь снова наполняется красками. Растущая Луна в знаке Рыбы будет поддерживать эмоциональное равновесие, а Венера усилит волшебство, привлекательность, откроет путь к новым знакомствам и приятным событиям. Это будет период, когда даже самые маленькие детали будут складываться в большую мозаику счастья.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака астрологи прогнозируют большое счастье 1 и 2 ноября 2025 года.

Знаки Зодиака, которые погрузятся в счастье в первые выходные ноября 2025

Весы

Начало ноября станет для вас настоящим глотком свежего воздуха. Венера в вашем знаке усиливает привлекательность, магнетизм и внутреннюю гармонию. Если последние недели казались напряженными, сейчас вы почувствуете облегчение — будто Вселенная наконец-то на вашей стороне. Астрологи советуют посвятить эти выходные отдыху, красоте и общению с приятными людьми. Не бойтесь позволить себе немного больше — покупки, прогулки, романтические встречи принесут удовольствие и даже неожиданную выгоду.

Близнецы

В эти выходные вам улыбнется социальная удача. Планетарные транзиты создают благоприятные условия для знакомств, поездок и приятных неожиданностей. Ваша природная легкость и остроумие привлекут внимание людей, которые могут стать важными в будущем — как в работе, так и в личной жизни. Это время, когда стоит быть на виду: выходите из дома, принимайте приглашения, посещайте события. Звезды намекают — именно во время непринужденного разговора может родиться новый шанс, который изменит ваше направление.

Скорпион

Ваш сезон в разгаре — и энергия Солнца в Скорпионе придает вам силы, уверенности и особого обаяния. Вы — главный герой этих выходных. Многие Скорпионы почувствуют вдохновение или внутренний перелом: будто все начинает становиться на свои места. Если вы давно планировали важный разговор или решающий шаг — сейчас самое время. Также эти дни могут принести финансовую возможность или предложение, которое покажется мелочью, но впоследствии окажется очень ценным. Астрологи советуют: действуйте интуитивно, и Вселенная откроет перед вами новые двери.

Овен

Оппозиция вашего знака к Венере в Весах создает особую эмоциональную глубину. Вы можете почувствовать, как сердце жаждет искренности, тепла и любви — и именно эти выходные подарят шанс открыться новым чувствам. Если вы уже в отношениях — ожидайте моментов, которые укрепят связь; если нет — вполне возможно, что 2 ноября станет днем знакомства, которое запомнится надолго. В профессиональной сфере также ощутимо оживление: хорошие новости или вдохновение на новый проект. Астрологи советуют доверять сердцу, даже если разум сомневается.

