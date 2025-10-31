Видео
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября — день интуиции и смелых шагов

Дата публикации 31 октября 2025 07:06
обновлено: 07:09
Гороскоп на 31 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака на Хэллоуин
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница, 31 октября, обещает быть магической — не только потому, что это Хэллоуин, но и из-за сильной энергетики 11-х лунных суток, которая призывает к решительным шагам. Стоит действовать — творить, очищать пространство, запускать новые традиции, внедрять полезные привычки, которые принесут силу и гармонию. Луна, растущая в чувственном знаке Рыб, дарит острую интуицию. Это день, когда даже мысли материализуются, поэтому следите за внутренним состоянием и желаниями.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 31 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют не тратить эту пятницу на мелочи — вы способны на большее, чем думаете. Смело берите инициативу, занимайтесь тем, что вдохновляет, и не бойтесь перемен — они принесут новые возможности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вам важно быть рядом с теми, кто вас искренне поддерживает. В Хэллоуин возможны яркие эмоциональные события, но не дайте чувствам затмить разум — действуйте с любовью, но трезво.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

31 октября откроет вам путь к важным открытиям. Прислушайтесь к снам или случайным знакам — в них будет ответ на вопрос, который давно вас беспокоит.

Рак (22 июня — 22 июля)

Пятница станет очень эмоциональной, но в то же время — продуктивной. Используйте силу Луны в Рыбах для творчества или домашнего уюта, ведь именно гармония в душе сегодня является вашим главным источником удачи.

Лев (23 июля — 21 августа)

Астрологи советуют сегодня избегать показного блеска — вместо этого сосредоточьтесь на внутренней работе. Хэллоуин подарит вам момент глубокого осознания: вы поймете, что стоит отпустить, чтобы двигаться вперед.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день станет особенным для ваших отношений — вы можете либо укрепить их, либо наконец отпустить то, что потеряло смысл. Пятница идеальна для откровенных разговоров, особенно с теми, кого вы любите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи говорят, что 31 октября откроет перед вами новый уровень осознания. Посвятите время духовным практикам, очищению пространства, медитации — все, что сделаете сегодня с чистым сердцем, принесет плоды.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хэллоуин в вашей энергии — это день, когда вы чувствуете все острее, чем другие. Используйте этот поток силы для трансформации: завершите старые дела, простите прошлое и позвольте себе обновление.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Пятница благоприятна для путешествий, новых впечатлений и духовных поисков. Если почувствуете, что хотите изменить привычный маршрут — не сомневайтесь, судьба готовит вам неожиданный, но нужный поворот.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют сегодня немного отпустить контроль и довериться течению. Энергия дня поможет вам найти вдохновение в простых вещах — музыке, природе, разговоре с близким человеком.

Водолей (20 января — 18 февраля)

31 октября принесет вдохновение и желание действовать. Вы можете реализовать смелую идею или сделать первый шаг к мечте, главное — не сомневайтесь в собственных силах, потому что Вселенная в этот день на вашей стороне.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Луна в вашем знаке наделяет вас особой чувствительностью и глубиной. Этот Хэллоуин может стать магическим — вы почувствуете мощную связь со Вселенной, а ваши желания начнут воплощаться уже сегодня.

гороскоп Астрология советы знаки Зодиака 31 октября Хэллоуин
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
