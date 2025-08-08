Гороскоп на 8 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 серпня, один з найпродуктивніших та емоційно піднесених днів. Місяць, що росте у Водолії, приносить нам свободу, бажання жити на повну та творити. Водночас 16-ти місячна доба налаштовуватиме знаки Зодіаку на гармонію, внутрішнє очищення, добрі справи та позитивне мислення. Астрологи радять навести лад не лише вдома чи на роботі, а й у голові — прибрати зайві думки, токсичні звички, сумніви.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 8 серпня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 8 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вас може буквально накрити хвилею натхнення — ідеї будуть одна креативніша за іншу. Робочий день мине швидко, якщо тримати правильний темп. Увечері корисно прогулятись — на свіжому повітрі з'явиться ясність думок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці цього дня пірнуть з головою у роботу. Це допоможе відпочивати у суботу та неділю з чистим сумлінням. Можлива приємна зустріч або дзвінок. Вдома наведіть лад — це гармонізує настрій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У роботі або навчанні можливий прорив, якщо зосередитесь. Не варто пліткувати та вірити усім почутим чуткам — це лише відволіче від головного. Увечері час подумати про себе — ванна, маска, улюблений фільм або книга.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вас може здолати втома — фізична чи емоційна. День вимагає від вас м'якості й терпіння. Менше спілкування — більше внутрішньої тиші. Астрологи радять виділити час для прибирання вдома або медитації. Це допоможе зняти напругу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Піднесений настрій сьогодні ваш найкращий аксесуар. Ви випромінюєте впевненість, і це відчувають усі навколо. На роботі можливий успіх у справі. Вечір проведіть у хорошій компанії.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День потребує уважності як до справ, так і до себе. Ви легко впораєтесь із рутиною, але надвечір може з'явитись роздратування. 8 серпня — вдалий час для наведення порядку, як зовні, так і всередині. Астрологи рекомендують обмежити час з гаджетами.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вас чекає натхнення — можливо, навіть несподіване. Ви зможете побачити знайомі речі по-новому. Робочий день мине спокійно, якщо не гаяти час на сумніви. Дозвольте собі маленьку радість — улюблену каву, нову книгу чи прикрасу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

П'ятниця може підкинути кілька спокус: покомандувати, переконати, тиснути. Але сьогодні не той день. Навпаки — слухайте більше, ніж говоріть. Можлива несподівана ідея або випадкова фраза, яка відкриє очі на щось важливе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Осяяння — ось що може вас спіткати сьогодні. Справи йдуть швидко, особливо якщо не тягнути з рішеннями. День сприятливий для експериментів — у роботі, навчанні, стилі, думках. Астрологи радять вечір провести без планів — дозвольте собі імпровізацію.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

П'ятниця, 8 серпня, змусить вас знову зануритися в обов'язки — хтось завалить справами, хтось знову щось забуде. Але ви впораєтесь. Астрологи радять не брати на себе чужі завдання — зосередьтесь на головному. Не забувайте про відпочинок увечері.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Місяць у вашому знаку, і це заряджає енергією та натхненням. Ви в центрі уваги, повні ідей і бажання діяти. Увечері дозвольте собі щось приємне: нове враження, зустріч із друзями, міні-подорож.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні вас може злегка "штормити" — зміна настроїв, незрозумілі бажання, відчуття втоми. Астрологи радять приділити час собі, не планувати багато й не бігти за чужими очікуваннями. Гарний день для очищення і фізичного, і емоційного.

Читайте також: