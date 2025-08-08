Гороскоп на 8 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 8 августа, один из самых продуктивных и эмоционально приподнятых дней. Луна, растущая в Водолее, приносит нам свободу, желание жить на полную и творить. В то же время 16-ти лунные сутки будут настраивать знаки Зодиака на гармонию, внутреннее очищение, добрые дела и позитивное мышление. Астрологи советуют навести порядок не только дома или на работе, но и в голове — убрать лишние мысли, токсичные привычки, сомнения.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 8 августа.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вас может буквально накрыть волной вдохновения — идеи будут одна креативнее другой. Рабочий день пройдет быстро, если держать правильный темп. Вечером полезно прогуляться — на свежем воздухе появится ясность мыслей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы в этот день нырнут с головой в работу. Это поможет отдыхать в субботу и воскресенье с чистой совестью. Возможна приятная встреча или звонок. Дома наведите порядок — это гармонизирует настроение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В работе или учебе возможен прорыв, если сосредоточитесь. Не стоит сплетничать и верить всем услышанным слухам — это только отвлечет от главного. Вечером время подумать о себе — ванна, маска, любимый фильм или книга.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вас может одолеть усталость — физическая или эмоциональная. День требует от вас мягкости и терпения. Меньше общения — больше внутренней тишины. Астрологи советуют выделить время для уборки дома или медитации. Это поможет снять напряжение.

Лев (23 июля — 21 августа)

Приподнятое настроение сегодня ваш лучший аксессуар. Вы излучаете уверенность, и это чувствуют все вокруг. На работе возможен успех в деле. Вечер проведите в хорошей компании.

Дева (22 августа — 23 сентября)

День требует внимательности как к делам, так и к себе. Вы легко справитесь с рутиной, но к вечеру может появиться раздражение. 8 августа — удачное время для наведения порядка, как снаружи, так и внутри. Астрологи рекомендуют ограничить время с гаджетами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вас ждет вдохновение — возможно, даже неожиданное. Вы сможете увидеть знакомые вещи по-новому. Рабочий день пройдет спокойно, если не терять время на сомнения. Позвольте себе маленькую радость — любимый кофе, новую книгу или украшение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Пятница может подкинуть несколько соблазнов: покомандовать, убедить, давить. Но сегодня не тот день. Наоборот — слушайте больше, чем говорите. Возможна неожиданная идея или случайная фраза, которая откроет глаза на что-то важное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Озарение — вот что может вас постигнуть сегодня. Дела идут быстро, особенно если не тянуть с решениями. День благоприятен для экспериментов — в работе, учебе, стиле, мыслях. Астрологи советуют вечер провести без планов — позвольте себе импровизацию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пятница, 8 августа, заставит вас снова погрузиться в обязанности — кто-то завалит делами, кто-то снова что-то забудет. Но вы справитесь с этим. Астрологи советуют не брать на себя чужие задачи — сосредоточьтесь на главном. Не забывайте об отдыхе вечером.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна в вашем знаке, и это заряжает энергией и вдохновением. Вы в центре внимания, полны идей и желания действовать. Вечером позвольте себе что-то приятное: новое впечатление, встреча с друзьями, мини-путешествие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас может слегка "штормить" — смена настроений, непонятные желания, ощущение усталости. Астрологи советуют уделить время себе, не планировать много и не бежать за чужими ожиданиями. Хороший день для очищения и физического, и эмоционального.

