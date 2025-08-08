Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 8 августа: Овнам — вдохновение, Близнецам — прорыв

Гороскоп на 8 августа: Овнам — вдохновение, Близнецам — прорыв

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 01:27
Гороскоп на 8 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 8 августа, один из самых продуктивных и эмоционально приподнятых дней. Луна, растущая в Водолее, приносит нам свободу, желание жить на полную и творить. В то же время 16-ти лунные сутки будут настраивать знаки Зодиака на гармонию, внутреннее очищение, добрые дела и позитивное мышление. Астрологи советуют навести порядок не только дома или на работе, но и в голове — убрать лишние мысли, токсичные привычки, сомнения.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 8 августа.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 8 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вас может буквально накрыть волной вдохновения — идеи будут одна креативнее другой. Рабочий день пройдет быстро, если держать правильный темп. Вечером полезно прогуляться — на свежем воздухе появится ясность мыслей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы в этот день нырнут с головой в работу. Это поможет отдыхать в субботу и воскресенье с чистой совестью. Возможна приятная встреча или звонок. Дома наведите порядок — это гармонизирует настроение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В работе или учебе возможен прорыв, если сосредоточитесь. Не стоит сплетничать и верить всем услышанным слухам — это только отвлечет от главного. Вечером время подумать о себе — ванна, маска, любимый фильм или книга.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вас может одолеть усталость — физическая или эмоциональная. День требует от вас мягкости и терпения. Меньше общения — больше внутренней тишины. Астрологи советуют выделить время для уборки дома или медитации. Это поможет снять напряжение.

Лев (23 июля — 21 августа)

Приподнятое настроение сегодня ваш лучший аксессуар. Вы излучаете уверенность, и это чувствуют все вокруг. На работе возможен успех в деле. Вечер проведите в хорошей компании.

Дева (22 августа — 23 сентября)

День требует внимательности как к делам, так и к себе. Вы легко справитесь с рутиной, но к вечеру может появиться раздражение. 8 августа — удачное время для наведения порядка, как снаружи, так и внутри. Астрологи рекомендуют ограничить время с гаджетами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вас ждет вдохновение — возможно, даже неожиданное. Вы сможете увидеть знакомые вещи по-новому. Рабочий день пройдет спокойно, если не терять время на сомнения. Позвольте себе маленькую радость — любимый кофе, новую книгу или украшение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Пятница может подкинуть несколько соблазнов: покомандовать, убедить, давить. Но сегодня не тот день. Наоборот — слушайте больше, чем говорите. Возможна неожиданная идея или случайная фраза, которая откроет глаза на что-то важное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Озарение — вот что может вас постигнуть сегодня. Дела идут быстро, особенно если не тянуть с решениями. День благоприятен для экспериментов — в работе, учебе, стиле, мыслях. Астрологи советуют вечер провести без планов — позвольте себе импровизацию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пятница, 8 августа, заставит вас снова погрузиться в обязанности — кто-то завалит делами, кто-то снова что-то забудет. Но вы справитесь с этим. Астрологи советуют не брать на себя чужие задачи — сосредоточьтесь на главном. Не забывайте об отдыхе вечером.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна в вашем знаке, и это заряжает энергией и вдохновением. Вы в центре внимания, полны идей и желания действовать. Вечером позвольте себе что-то приятное: новое впечатление, встреча с друзьями, мини-путешествие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас может слегка "штормить" — смена настроений, непонятные желания, ощущение усталости. Астрологи советуют уделить время себе, не планировать много и не бежать за чужими ожиданиями. Хороший день для очищения и физического, и эмоционального.

Читайте также:

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 8 августа
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации