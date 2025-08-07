Гороскоп на 7 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 серпня, день насичений на справи та внутрішні переживання. Місяць, що росте у Козерозі, підштовхує усі знаки Зодіаку до дисципліни та зосередженості на поставлених задачах. Водночас 15-та місячна доба — одна з найскладніших у місячному календарі. Як попереджають астрологи, це день спокус, емоційних зривів і можливих конфліктів. Але він відкриває можливості для розуміння прихованих істин та загострює інтуїцію.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 7 серпня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Четвер буде таким же завантаженим справами, як і попередні дні. Часу на перерви майже не буде. Астрологи радять розставити пріоритети. У другій половині дня можливе приємне спілкування, яке допоможе зняти напругу. Повна відмова від гаджетів допоможе розвантажити мозок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

7 серпня принесе Тельцям натхнення і несподівані ідеї. Ви зможете знайти нестандартне рішення старої проблеми, особливо в навчанні або роботі. Водночас важливо цього дня не піддатися спокусам — уникайте імпульсивних покупок.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків день буде змішаним: з одного боку — прилив енергії, з іншого — сильне бажання поспілкуватися, яке може втягнути у плітки. Астрологи попереджають: не витрачайте сили на чужі історії. Якщо вдасться зосередитися на завданнях, то завершите давно відкладену справу. Ближче до вечора можлива приємна зустріч.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні можуть почуватися втомленими ще з самого ранку — позначається емоційна чутливість 15-го місячного дня. Прислухайтесь до себе, та уникайте перевантаження. Особливо уважними будьте до фінансових питань — є ризик бути ошуканими.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Четвер подарує Левам впевненість і чітке бачення мети. Сьогодні — ваш день, щоб проявити себе на роботі або зробити важливий крок. Проте не варто вступати в суперечки — 15-та місячна доба може спровокувати конфлікти. Вдалий час для покупок, але тільки корисних і необхідних.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні можуть відчути незвичну бадьорість — Місяць, що росте у Козерозі, підсилює вашу природну працелюбність. Вдасться виконати чимало задач і навіть закрити "хвости". Але остерігайтесь перфекціонізму — не все має бути ідеальним. Надвечір варто присвятити час собі — ідеально підійде книга або прогулянка.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези можуть бути сьогодні емоційно нестабільними — один необережний погляд здатен вивести вас із рівноваги. Причина — вплив 15-го місячного дня. Найкращий варіант — працювати самостійно, без шуму й напруги. День добрий для економії, наведення ладу в фінансах, складання планів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День не для рішень "на емоціях", тільки холодний розрахунок. Скорпіони сьогодні можуть відчути сильний внутрішній поштовх — це день прозрінь і одкровень для вас. Ви зможете розкрити якусь приховану правду або нарешті зрозуміти власні почуття. На роботі — все спокійно.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День для Стрільців буде стриманим, але плідним. Вам вдасться завершити те, що довго відкладали. Плітки та суперечки сьогодні можуть особливо вас дратувати — краще триматися осторонь. Увечері — мінімум гаджетів і максимум тиші, ви заслуговуєте на відпочинок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги в епіцентрі астрологічного впливу. Ви будете максимально зібрані, дисципліновані та логічні. День чудовий для вирішення ділових питань, фінансів, планування. Але будьте уважні до емоцій — сьогодні легко зачепити інших своєю різкістю. Астрологи радять зробити щось добре для себе — масаж, тиша, улюблена страва.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв четвер буде днем певної замкнутості. Вам захочеться тиші, структури, а не хаосу. Добре вдасться робота, де потрібна точність і концентрація. Астрологи радять не приймати все близько до серця. Увечері можливе коротке, але надихаюче спілкування або творче осяяння.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні буде важко емоційно. Ви занадто чутливі до атмосфери навколо, а день схильний до конфліктів. Найкраще — ізолювати себе від зайвого шуму, зайнятись рутинною роботою, особливо паперами або справами по дому. Присвятіть вечір тиші або читанню. Покупки відкладіть — день не для шопінгу.

